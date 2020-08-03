　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

睡前檢查彩券發現獨得4億元！　幸運男狂喜「先打電話給媽媽」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼樂透,彩券,中獎。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子幸運獨得樂透獎金4億多元。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名男子準備睡覺時，想說確認一下所買的彩券是否中獎，沒想到一查發現，自己竟然1人獨得高達澳元2,000萬元（約台幣4億多元）的高額獎金，不但嚇得睡意全消還立即打電話給媽媽，要對方幫忙一起確認。

澳洲9News報導，威力球(Powerball)樂透上月30晚間開出澳元2,000萬元的高額獎金，最後是由1名住在雪梨郊區利物浦(Liverpool)的男子獨得，他表示，發現自己中獎時非常震驚，「我的心跳得很快，整個人都在發抖，我不得不打電話給媽媽，因為我太驚嚇了，直到她幫忙確認後才有真實感。」

男子突然坐擁千萬財富，坦承有打算好好犒賞一下自己，但不會就這樣辭掉工作，「我有許多事情需要考慮，想為未來留一些錢，也有計畫投資，目前還不確定要怎麼處理工作的事情，或許以後可以讓自己輕鬆一點，也有可能會更加努力工作，但可以肯定的是，一定會抽出時間去享受一下富翁的生活」，已有計畫幫父母買房。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
民調只差1%！民眾黨喊棄保　吳益政：打敗李眉蓁有什麼光榮？
還記得《古惑仔》烏鴉？張耀揚息影6年　山區行善被推爆
21歲警「腦幹失去功能」明拔管　她曝傷況：像豆腐掉地上，碎了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

發現眼鏡蛇鑽進牛仔褲　他嚇壞「罰站7小時」找捕蛇專家脫褲子！

少女種田弄丟過世爺爺戒指　9個月後「套在大蒜上」離奇出土！

「紙箱上一定有病毒」　老闆懷疑染疫...燒毀「唯一超市」救大家！

「好心扶摔車老翁」女騎士反被敲詐　監視器打臉：真的是自己摔倒

裸男衝到街上「強抱」陌生女子　狂吻大喊：這我老婆！

虎鯨一路追殺「口中含小寶寶」　海獺跳船向人類求救驚險逃死！

新婚夜找小姨子發洩！爛男「婚姻4年都激戰妻子妹妹」　老司機勸：姊妹丼不是這樣吃

追思李登輝　日副相麻生太郎親赴駐日代表處致哀

呼籲歐盟團結抗中　德外交大臣：中國正危及我們公民安全 !

哈格比強撞梅雨鋒面！暴雨炸南韓　氣象廳預測失準遭諷「誤報廳」

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

她嘆不給孝親費被罵冷血、不孝 無限親情勒索「想養兒防老別生」

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

免出國！南投超浪漫「星空玻璃屋」神複製峇里島鳥巢網美打卡景點

趙麗穎第一次經營餐廳就哭了　催雙主廚給菜單「狂被打槍」

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

新婚夜找小姨子發洩！爛男「婚姻4年都激戰妻子妹妹」　老司機勸：姊妹丼不是這樣吃

追思李登輝　日副相麻生太郎親赴駐日代表處致哀

呼籲歐盟團結抗中　德外交大臣：中國正危及我們公民安全 !

哈格比強撞梅雨鋒面！暴雨炸南韓　氣象廳預測失準遭諷「誤報廳」

日本「森林養成計畫」大樓像座小山　網友分享25年前後對比令人吃驚

路透：TikTok母公司「字節跳動」總部將從北京遷至倫敦！　英國點頭了

德國媒體：前教宗本篤十六世病重 「非常虛弱」

工人維修狂聞詭譎香氛味…他殺2女「冷凍全屍」3年　蒼蠅飛繞外圍惹起疑

印度防中國「軟實力」輸出　卓對54所孔子學院開刀嚴審

挪威郵輪「阿蒙森號」40人確診　北極旅連2趟載300人…當局崩潰追接觸者！

吳益政自認政見會後民調倍增！喊話選民「投票像買菜」：找不會騙人的攤販買

站夜哨海灘傳來「嬉鬧聲」！拿望遠鏡驚見男女「肌膚溶解」...他連衰3個月

Smart智富／把握經濟復甦初期的投資機會

「五大段緒論全抄」吳佩蓉點名：妳好意思喔？　許淑華4點聲明回應

夢谷瀑布慘變垃圾場！地主怒喊封　鄉公所急承諾：將妥善規劃

新婚夜找小姨子發洩！爛男「婚姻4年都激戰妻子妹妹」　老司機勸：姊妹丼不是這樣吃

愛犬遭鄰居煮成狗湯！　75嬤揮別傷痛「暖擁浪法鬥」延續祖孫情

父親節禮物清單來了！精品皮件萬元有找　最帥球鞋讓爸爸到處炫耀

巫師雙槍預告回歸　畢爾肩傷恢復佳、沃爾秀360度爆扣

今夏消暑必吃！大推農會天然系冰棒　2大日本新冰進軍團購

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

國際熱門新聞

生吞少年！4.7米巨鱷剖肚驚見殘肢

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

家藏古文物　甚至有3000年前珠寶

17歲女殺2親人　萬人連署求輕判

誤會350年！　新研究：精子不是左右擺動前進

北韓軍官「三人行」拍淫片遭活逮...判死刑！

性奴揭安德魯王子愛「色情按摩」：每天好幾次

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

眼鏡蛇鑽進牛仔褲　男站7小時不敢動

親戚殺光他一家6口　8歲童都慘死

「死亡醫生」剖100司機挖腎臟　殘屍全丟河裡餵鱷魚

印度「內政部長中鏢」　菲律賓頒更嚴禁令

大五男誆要交「木乃伊論文」　他慘遭綑綁成柱狀體後性侵

女律師染新冠後更換整個肺部

更多熱門

相關新聞

紙箱上有病毒　老闆放火燒超市

紙箱上有病毒　老闆放火燒超市

澳洲一名超市老闆因為深信貨品紙箱上藏有新冠肺炎病毒，由於自己的店是小鎮上唯一一間超市，為了「保護顧客」竟然放火燒店以及自焚，幸好火勢及時被撲滅，造成約澳元100萬元（約台幣2,093萬元）財物損失，並被起訴一項非法焚燒建築物罪名。

澳洲150萬人玩TikTok　情報機構展開安全調查

澳洲150萬人玩TikTok　情報機構展開安全調查

走私集團貪心　小飛機運500公斤毒品墜毀

走私集團貪心　小飛機運500公斤毒品墜毀

3汪見媽「電動馬達」啟動狂跳舞

3汪見媽「電動馬達」啟動狂跳舞

遭南韓打槍！紐西蘭警痛批韓外交部「無恥」

遭南韓打槍！紐西蘭警痛批韓外交部「無恥」

關鍵字：

彩券樂透中獎Powerball媽媽紐澳要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

即／值勤遭高速側撞命危！無照少年現身下跪＋磕頭

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

迪士尼女星轉戰「拍三級片」　月收入5位數

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

網爆威力彩台新10人得主之一棄碩班　台大經濟系辦回應了

廚房「IH爐vs.瓦斯爐」哪好？內行曝房價差很多

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

景甜認了整容「我把自己整殘了」！

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

李佳穎難得穿泳裝：被看光光了！

一隻阿圓訂Uber Eats沒收到餐崩潰

聊天抓1小時內！掌握「不尬聊2招」撩翻女生

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青
樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面