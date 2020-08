睡前檢查彩券發現獨得4億元！　幸運男狂喜「先打電話給媽媽」

▲男子幸運獨得樂透獎金4億多元。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

澳洲一名男子準備睡覺時,想說確認一下所買的彩券是否中獎,沒想到一查發現,自己竟然1人獨得高達澳元2,000萬元(約台幣4億多元)的高額獎金,不但嚇得睡意全消還立即打電話給媽媽,要對方幫忙一起確認。

澳洲9News報導,威力球(Powerball)樂透上月30晚間開出澳元2,000萬元的高額獎金,最後是由1名住在雪梨郊區利物浦(Liverpool)的男子獨得,他表示,發現自己中獎時非常震驚,「我的心跳得很快,整個人都在發抖,我不得不打電話給媽媽,因為我太驚嚇了,直到她幫忙確認後才有真實感。」

男子突然坐擁千萬財富,坦承有打算好好犒賞一下自己,但不會就這樣辭掉工作,「我有許多事情需要考慮,想為未來留一些錢,也有計畫投資,目前還不確定要怎麼處理工作的事情,或許以後可以讓自己輕鬆一點,也有可能會更加努力工作,但可以肯定的是,一定會抽出時間去享受一下富翁的生活」,已有計畫幫父母買房。

