睡前檢查彩券發現獨得4億元！　幸運男狂喜「先打電話給媽媽」





▲男子幸運獨得樂透獎金4億多元。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名男子準備睡覺時，想說確認一下所買的彩券是否中獎，沒想到一查發現，自己竟然1人獨得高達澳元2,000萬元（約台幣4億多元）的高額獎金，不但嚇得睡意全消還立即打電話給媽媽，要對方幫忙一起確認。

澳洲9News報導，威力球(Powerball)樂透上月30晚間開出澳元2,000萬元的高額獎金，最後是由1名住在雪梨郊區利物浦(Liverpool)的男子獨得，他表示，發現自己中獎時非常震驚，「我的心跳得很快，整個人都在發抖，我不得不打電話給媽媽，因為我太驚嚇了，直到她幫忙確認後才有真實感。」

男子突然坐擁千萬財富，坦承有打算好好犒賞一下自己，但不會就這樣辭掉工作，「我有許多事情需要考慮，想為未來留一些錢，也有計畫投資，目前還不確定要怎麼處理工作的事情，或許以後可以讓自己輕鬆一點，也有可能會更加努力工作，但可以肯定的是，一定會抽出時間去享受一下富翁的生活」，已有計畫幫父母買房。

A young western Sydney man has gone from "having little" to becoming "insanely rich". #9News https://t.co/ArW5GtQzi7 — Nine News Sydney (@9NewsSyd) July 31, 2020

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