台灣零售業想進入新戰場？　勤業分析：需具備3大特性

▲賣場示意圖。（圖／記者周宸亘攝）

記者謝欣辰／綜合報導

勤業眾信聯合會計師事務所（Deloitte）分析，主要有3大特性在引領產業發展，包括產業界線模糊、整併進入成熟期，以及數位轉型加速推展。家樂福集團日前宣布收購頂好超市及JASONS Market Place，台灣夏普也宣布收購本土美妝連鎖通路品牌「美華泰MIRADA」，轉型美妝電商，宣告台灣零售產業的競爭態勢進入新層次。

據中央社報導，勤業眾信聯合會計師事務所財務諮詢服務副總黃俊榮分析，近年超商、超市快速成長，其中超商透過異業合作，增加商品與服務的多元性，在2020年第1季產值已超越百貨通路，超市產值成長速度，也高於百貨、量販等。

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黃俊榮表示，數位化浪潮驅使下，零售業對規模與資本要求日漸趨高，近年屢見整併案，以台灣超市為例，2000年前，都市化生活逐漸成形，裕毛屋、頂好等國際型廠商，以及丸久、興農等台灣廠商紛紛進入市場。

黃俊榮說，從2000年至今，則進入廠商整併期，例如頂好併購易利購、惠陽、全日青，全聯併購全買、楊聯社，味全整合旗下松青、丸久，而後又賣予全聯等；十多年來的整併與發展，可被視為因應超市網點擴張鋪設、營運效率及便利性競爭的結果。

黃俊榮預期，下一步台灣零售業核心將由營運基礎轉移至其他戰場，如數位轉型的賽跑，全球各地陸續出現數位轉型引領零售產業投資及整併的現象；台灣市場線上交易比例持續提升，侵蝕實體通路銷售表現，不過實體通路規模與需求仍比線上通路強，同時也孵化出另一種「以店為核心、以會員為基石」的數位轉型模式。

舉例來說，2016年全家便利商店實施會員制、APP、Fami Pay等策略，應用會員數據、導入高附加價值的商品與服務，推升營收與利潤成長；統一超商為台灣家樂福大股東，藉拓展在超市產業的發展，未來「跨通路數位整合」指日可待。

黃俊榮指出，近期也看見一些多元型態整合，例如美妝零售龍頭寶雅，瞄準尚未整合的五金零售市場，2019年成立「寶家」五金百貨，台灣家樂福攜手Foodpanda推出外送服務，各式線上、線下廠商整合與合作時代來臨。

黃俊榮建議，業者應根據自身優劣勢並借力於合適策略夥伴，採取由實體店舖延伸至線上服務、從電商平台開設實體消費觸點、從商品品牌發展自有通路，乃至種種跨行業、跨地區、跨平台整合策略，以在新零售的時代中取得利基。