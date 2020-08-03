勞動基金6月獲利748.3億元　但累計上半年仍虧損近1500億、收益率-3.52％！

▲勞動基金績效單月回升748億元。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞動基金運用局今（1）日公布最新收益情況，6月隨著各國持續極力振興經濟，全球經濟數據逐步回穩，6月份單月收益回升748.3億元，但因今年初股災的虧損嚴重，雖然近幾個月投資獲利，但還是無法完全彌補先前的虧損，今年截至6月底止，整體勞動基金評價後收益數為-1,498.4億元，收益率-3.52％。

整體勞動基金截至109年6月底止規模為4兆3,609億元，其中新制勞退基金規模為2兆5,305億元，舊制勞退基金規模為9,338億元，勞保基金規模為7,359億元，就基金規模為1,366億元，職災保護專款規模為108億元，積欠工資墊償基金規模為133億元。

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根據統計，今年截至6月底，整體勞動基金評價後收益數為-1,498.4億元，收益率-3.52％。其中，新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為-3.72％、-4.44％、-2.64％、0.48％、0.43％及 0.59％。

另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3,778億元，收益數為-84.5億元，收益率為-2.38％。

展望未來，勞動基金運用局表示，全球確診人數激增，疫情發展不明，導致剛起步的經濟復甦再度陷入不確定中，雖然，遠距商機與5G通訊、高效能運算、人工智慧等新興運用崛起，加上國內半導體領導廠商高階製程優勢，以及產能回台之趨勢延續，有利適度挹注出口，但疫情威脅未除，又有美中貿易關係不確定性的影響，我國下半年出口仍將承受壓力。

勞動基金運用局說，整體而言，雖然全球寬鬆的資金環境，加上各國逐步重啟經濟活動及刺激經濟方案，支撐著金融市場，但未來仍需視全球疫情持續的時間及其對經濟影響的規模、疫苗藥物研發進度及美中緊張關係能否趨緩等因素發展，勞動基金運用局將持續關注市場變化，審慎布局穩健的資產配置，加強風險管控，以降低疫情對基金收益的衝擊。