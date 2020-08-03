王品集團旗下原燒升級佈局　搶攻全台90億燒肉市場商機

▲原燒ONiKU全新升級佈局，搶攻全台年產值上看90億元燒肉市場商機。（圖／王品集團提供）

記者林淑慧／台北報導

全台啟動防疫新生活，餐飲連鎖龍頭迎接市場回溫。王品集團今（3）日表示旗下原燒品牌加速升級佈局，瞄準防疫情期間的雙人經濟正當道，推出五款符合市場需求的雙人套餐組合以符合市場需求，搶攻全台年產值上看90億元的燒肉市場商機。

王品集團董事長陳正輝在今年的股東會上曾表示，，看好「鍋(火鍋)、燒(燒肉)、麵(麵點)市場」未來的發展，加速布局，在集團強大的供應鏈及廚藝研發支持下，成軍16年的燒肉品牌-原燒，進化升級為原燒O-NiKU搶市。

請繼續往下閱讀...

王品主管表示，看好雙人經濟正當道，台灣整體燒肉市場產值約達90億之多，其中用餐型態以兩人以上、多人占比最高，為順應市場需求，多年來以單人燒肉套餐為主的原燒，8/4起將進化升級以嶄新形象原燒O-NiKU推出五款雙人套餐，每款套餐皆比以往增加了3至4種肉品，平均每人價格只要763元起。

為創造口感上的記憶點，原燒品牌的主廚從特別到日本學習「鑽石切割」法，讓一塊牛小排同時擁有外酥內軟的兩種口感，還提供由專人燒考服務，讓消費者能輕鬆吃肉，並於全台門市每日晚上七點，舉辦整點互動小遊戲，搶攻消費者的心佔率。

台灣防疫成功、提前解封，依據財報，王品集團公佈6月自結營收，台灣事業群繳出8.3億元亮眼成績，創下七年來的6月同月新高，營收增長2.01%，表現不俗。另外，搭上振興三倍券的政策順風車，王品集團推出「王品送現金、加碼再振興」活動，挹注營運表現可期。

►就算爬到樹上！妳還是很美

