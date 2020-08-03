疫情帶動「零接觸」商機　國泰世華銀ATM單月平均預借現金大增4成

▲根據統計，在疫情緊張期間，國泰世華ATM單月平均預借現金的需求量增長近4成。（圖／國泰世華銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情對經濟帶來的衝擊逐漸趨緩，但疫情期間的經常性開銷等費用支出，仍造成民眾荷包吃緊生活出現難關，促使自動提款機ATM的資金服務需求明顯成長，國泰世華銀行ATM單月平均預借現金的需求量就大增近4成。

國泰世華銀行觀察內部數據指出，今年在疫情期間（2月至5月），該行ATM資金服務的需求量較去年同期平均成長近1成，ATM單月平均預借現金的需求量更增長近4成。

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統計也顯示，2019年國泰世華ATM提供資金金融服務金額近90億元，客戶於超商通路使用資金調度服務的佔比超過一半，民眾使用時間平日集中於下午至晚間10點，假日則平均分散於中午11點至晚間10點。

為了因應持續成長的資金需求，並充分運用ATM營運不分日夜的特性，國泰世華銀行表示，即日起推出全新的「立馬貸」ATM新功能，於上午9點至晚間10點間提供服務，只要符合本行專案的存戶，透過ATM三步驟簡易申請，最快5分鐘撥款，協助客戶「急用不求人」。

統計也指出，截至6月底，國泰世華銀行全台ATM已達4,500個服務據點、通路遍及超商、社區超市及台北捷運，讓金融服務遍布至全台每一個需求角落。

國泰世華資深副總經理鄭有欽表示，國泰世華ATM建構完善服務平台，除了原有的小額信貸、保單質借、預借現金等貸款服務，無需面對面的「電話VIP專屬諮詢」，如ATM附掛電話一鍵按8資金專人服務、按6信用卡專員服務，讓民眾在疫情期間擁有快速便利、私密度高的專屬服務。