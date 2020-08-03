生技飆股藏「流動性風險」！　新手跟著朋友買：一堆散戶互踩

▲玩生技飆股要小心「流動性風險」。（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

近幾個月來，台股出現強勁反彈，生技股更因為防疫之助獲得高評價，合一、中天、杏國、杏輝甚至被稱為生技人氣「四大天王」，但這種飆股最重要的一個點不是價格，而是背後的「流動性風險」，許多新手投資人不知道有這回事，其實市場時常發生這種事。

IG帳號「wealtholic_finance／投資癮」發文分享「生技飆股風險」的小知識，像這種飆股主要有兩種人在玩，第一個是一群主力，當主力們鎖定股票後，「他們在乎的不是價格漲到多少，而是要如何賣掉他們的部位」。第二個是幾卡車的散戶，聽身邊朋友最近都在討論哪支賺錢，於是跟著買，運氣好的人可以賺到錢，但運氣很差的人就容易買在最高點。

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▲當主力們鎖定股票後，他們在乎的是「要如何賣掉」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

然而，生技飆股最重要的不是價格，而是背後的流動性風險。所謂的「流動性風險」就是，你想要賣但是賣不出去，加上台灣有10%漲跌幅限制，所以很容易遇到這種事，美股雖然沒有漲跌幅限制，但是也有壟斷機制。台股的流動性風險就是「無量跌停」，代表市場沒有人想用當日最差價格買進，那隔日跌停機會也比較大。

許多新手投資人不了解這回事，買進時通常是一堆散戶互踩，等潮水退去，價格幾乎不太可能再回到原本位置。但在每天跌停的情況下，還是會有人忘記不要攤平這件事，或不小心認為價格很便宜，不停的搬錢買進攤平，若最後不如預期，也就被市場抬出去了。

這種情況大概就像是銀行的「擠兌風險」，因為銀行資金不夠，你存在裡面的錢因此領不出來，或者太多人要領暫時領不出，就像炒作這種股票一樣，你想要變現無法變現的感覺，所以要玩這種股票一定要小心流動性風險。

►本文獲得「投資癮」授權提供。