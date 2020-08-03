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勞退新制基金6月賺回4百多億元　但每位勞工退休帳戶今年以來仍倒扣7887元！

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▲▼勞保,勞工保險局,勞保局,勞保條例,老年給付,職災保險,年金改革,勞保基金,勞保年金。（圖／記者李毓康攝）

▲勞動基金虧損逐漸縮小。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞動基金運用局今（3）日公布勞動基金最新績效，6月份單月收益回升748億元，其中，攸關勞工個人退休金帳戶的新制勞退基金，單月獲利425.3億元，不過，因為年初股市大跌的虧損，目前還無法全數賺回，截至6月底為止，勞退新制基金今年的收益數仍是負的928.4億元，收益率-3.72％，每名勞工的退休帳戶，平均還是比去年縮水約7887元。

根據勞動基金運用局公布的最新收益，6月隨著各國持續極力振興經濟，全球經濟數據逐步回穩，新制勞退基金6月份單月收益回升425.3億元，以目前新制共計1,177萬名勞工來計算，每位勞工的新制勞退帳戶，增加約1萬5055元，但因年初虧損較多，目前還無法全數賺回來，每名勞工退休帳戶平均還是減少約7887元。

請繼續往下閱讀...

勞保局補充，這是勞工退休才領得到的退休金，每年會先做損益計算，投資賺錢的部分，就分紅給每個勞工退休帳戶裡；如果虧損，就會從勞工退休帳戶裡扣除。

整體勞動基金截至109年6月底止規模為4兆3,609億元，其中新制勞退基金規模為2兆5,305億元，舊制勞退基金規模為9,338億元，勞保基金規模為7,359億元，就基金規模為1,366億元，職災保護專款規模為108億元，積欠工資墊償基金規模為133億元。

根據統計，今年截至6月底，整體勞動基金評價後收益數為-1,498.4億元，收益率-3.52％。其中，新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金，收益率分別為-3.72％、-4.44％、-2.64％、0.48％、0.43％及 0.59％。另

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3,778億元，收益數為-84.5億元，收益率為-2.38％。

勞保局提醒，只要參與新制勞退的勞工，不管現在還有沒有參與，在退休時，都可以拿到分紅，只是拿到的分紅金額要依照當時繳交的金額與時間長短計算。不過，就算虧損，根據規定屆時仍舊會以優於定存利率支付給勞工，決不會讓勞工虧錢。
 

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