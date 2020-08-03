最有錢／一萬三投資照樣賺　學會這兩招開心fun暑假

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台股30日開高震盪，盤中遇到震盪壓力，終場站上12,722.92點，權王台積電在經過一天小幅跌停過後，30日領軍台股大漲逾 200 點，在這窮得只剩下台積電的情況下，投資族該怎麼辦？如果想存股現在還適合嗎？8月3日《雲端最有錢》邀價值投資達人股魚、知名理財部落客賤芭樂、財經專家邱敏寬，一同來替大家分析最新的投資脈動。

雖然台股相對樂觀，但都集中在半導體產業，連金融股都是一片綠，指數高漲主要由權值股台積電和聯發科帶頭往上衝，以外資行情為主，內資較多中小型個股卻呈現拉回狀態，估計目前股價下跌的上市櫃公司高達 1,200 多家，佔市場大多數，上櫃指數更跌近 1%。而半導體產業一枝獨秀，台積電30日站上436元，續寫歷史新高，台積電股價高得買不下手，現在還可以進場嗎？還有沒有那些台積電相關的ETF可以入手？

此外，在股市高檔下，投資人到底該注意哪些事情？還有什麼標的值得存股呢？股市高檔行情下，投資人天天盯盤，深怕一不小心，股市像坐溜滑梯從天而降，到底有什麼方法可以做到不盯盤的安心投資術，跟著價值投資達人股魚、知名理財部落客賤芭樂、財經專家邱敏寬學習高檔存股法，讓你不看盤，心情不用跟著大盤坐雲霄飛車也能開心放暑假﹗更多精采內容請鎖定8月3日的《雲端最有錢》！