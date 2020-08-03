續創疫情以來新高！　製造業1.7萬人放無薪假

▲勞動部指出，邊境尚未解封無法外銷，製造業無薪假人數續增。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（3）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，本期實施事業單位來到1,122家，實施人數27,085人。跟上期公布的數據相比之下，本次新增73家，人數新增1,877人。其中製造業人數與家數持續增加，再度刷新自疫情以來的新高。

從勞動部所公布的數據來看，實施家數最多的前三名行業依序為製造業372家、批發及零售業346家、支援服務業80家；實施人數前三名依序為製造業1萬7508人、批發及零售業4,891人、運輸及倉儲業1595人。

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對此，勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛指出，製造業無薪假人數也持續增加，若從製造業細部產業來看，主要是增加工具機、紡織業等產業，這些主要都是因為外銷為主的企業，但由於外國疫情遲遲尚未降溫，甚至解封因此才會受到比較大的衝擊。

另外，黃維琛也提到，在批發零售業的部分人數與家數一直遲遲未下降，這是因為批發零售不是只有內需消費的部分，還有部分批發零售是提供原料給製造業，因此有了連帶效應。

至於支援服務業及運輸倉儲業，人數也持續上升，對此，黃維琛也說，國外觀光旅遊都還無法恢復，因此在支援服務業中的旅行社相關行業都深受影響，而運輸服務也是因為上述的原因受影響，這次的無薪假統計情況將會彙整起來交給經濟部及交通部，看是否有其他方式能協助業者。