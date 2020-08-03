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4大無痛存錢法開啟理財第一步！　小資靠「365存錢法」年存13萬

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▲存錢，儲蓄，理財，豬公。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲小資快用4大無痛存錢法，每年幫自己存到一筆至少逾萬元的年終。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

上班族辛苦工作剛領到的薪水，總在不知不覺中減少，不少人覺得賺錢比不上花錢的速度，成為名副其實的月光族。其實，如果採取4大無痛存錢法，透過紀律性的小額儲蓄累積財富，每年也能幫自己存到一筆至少逾萬元的年終。

無痛存錢法一：333存錢法

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對理財初學者來說，「333」黃金比例理財術是最簡單、最容易實踐的存錢方法之一，也就是把收入分成3等份，第一份為基本生活開銷的費用，包括每月所需的交通費、房租、餐費等；第二份則為緊急預備金，若突然遇到緊急狀況，需要額外支出時，身上至少有一筆可以做為臨時支出的預備金；最後是儲蓄理財，若尋找到好的投資機會或標的，即可靈活運用。

舉例來說，月收入3萬元，其中3分之1的薪水（1萬元）用在基本生活開銷，另有3分之1的薪水用於緊急預備金，最後3分之1則用於儲蓄理財，若每月固定存1萬元，1年下來即可存到12萬元，相當於4個月的薪水。

無痛存錢法二：365存錢法

所謂的「365存錢法」，也就是第1天存1元、第2天存2元、第3天存3元，以此類推，第365天存365元，累計1年下來就可以存到6萬6,795元，若想要增強存錢的力度，可以一口氣存2個撲滿，到年底就能存到13萬3,590元。

不過，想用「365存錢法」的朋友，建議可以製作一張表格，將每天存入的金額作記號，才不會到後期存到忘記，若想讓存錢變得更有趣，也可跳著存，也就是第一天存1元、第二天存360元等方式，讓儲蓄不再那麼痛苦。

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲小資不妨透過這些存錢技巧，早日存到一桶金、達到財富自由。（示意圖／資料照）

無痛存錢法三：52周存錢法

52周存錢法與365存錢法相當類似，只是單位從「天」變成「周」，也就是第1周存入10元、第2周存20元、第3周存30元，以此類推，連續存滿52周，累計1年下來就可以存到1萬3,780元。

此外，該存錢法是由部落客艾爾文發明的理財遊戲，透過階梯式的累加金額來達到儲蓄效果，網路上也引起熱烈討論，若想挑戰存入更多金額的朋友，也可改成每周遞增20、50元，更能快速達成自己的儲蓄目標。

無痛存錢法四：硬幣存錢法

出門在外消費，難免會帶一堆零錢在身上，有時候1元、5元等小數目的硬幣也不好使用、又占空間，對於喜歡將銅板投入豬公的朋友，不妨回到家就將身上的零錢丟進撲滿中，到年底也能存下一筆為數不小的數字，當下也較沒有痛感，從中養成存錢的習慣，開啟理財計畫的第一步。

整體來看，前3種存錢方法，1年下來下來最少都能存到1萬元，最多還能存到13萬3,590元，算是還不錯的理財術，大家可從中挑選出最適合自己的方式，透過這些存錢技巧，早日達到財富自由。

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