少女種田弄丟過世爺爺戒指　9個月後「套在大蒜上」離奇出土！

“It was just a kind of thing where I was like okay, it’s missing I accept that and I’ll just move on.”



Found in the most unlikely spot. 12-year-old Madison Cooper lost a very special ring 9 months ago while on a field trip and thought she’d never see it again. @WGME pic.twitter.com/rwwnmXtmfS — Lauren Healy (@LaurenWGME) July 29, 2020

記者李振慧／綜合報導

美國緬因州一名12歲少女去年在農地種大蒜時，意外弄丟了已故爺爺所留下的戒指，原以為此生再也找不回來的她，沒想到9個月後發現，戒指竟然隨著被採收的大蒜一起出土，而且還剛好套在大蒜的根莖上，令她覺得十分神奇。

居住在威斯卡西特(Wiscasset)的12歲女童庫珀(Madison Cooper)，去年在非營利組織Chewonki Foundation所舉辦的公益活動中，種植大蒜時不小心遺失爺爺生前送給奶奶的戒指。奶奶表示，「這個戒指是丈夫2010年送給我的情人節禮物，具有特別的意義」。

庫珀原本以為戒指只是不小心脫落手指，然而四處都找遍了卻還是沒有收穫，原以為可能這輩子再也找不回來了，沒想到9個月後戒指竟然隨著大蒜出土。園藝女老師馬歇爾(Hannah Marshall)表示，「我在收割大蒜時，發現其中一株底部有亮亮的東西，原本想說一定是垃圾，沒想到竟然是戒指」。

庫珀上月底在Chewonki Foundation的通知下順利領回戒指，她開心表示，「當我看到戒指時，簡直不敢相信是真的」，雖然爺爺已過世23個月，然而接到那通電話時，讓她感覺就像爺爺仍在守護著她。

▼弄丟的戒指，9個月後竟然隨著大蒜出土。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）

►岳母生日！女婿不能只請吃飯