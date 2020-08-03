疫情衝擊全球Q2！　謝金河：台灣仍會是四小龍之首

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）



記者謝仁傑／綜合報導

2020年世界遭新冠病毒洗劫，在疫情重創下，全球第二季經濟成績單陸續公布，財信傳媒董事長謝金河最新發文表示，從中國武漢傳遞到全世界的肺炎重擊全球經濟，中國最重的疫情發生在第一季，經濟出現6.8％的負成長，但歐美疫情在3月引爆，第二季成了重災區。

謝金河指出，美國第二季交出負32.9％的可怕數字、歐元區負成長超過12％、德國逾10％、義大利衰退17.3％，都是史上罕見的經濟衰退；看一下亞洲國家的經濟，中國第二季扭轉頹勢，出現3.2％的正成長，這是全球經濟少數出現正成長的國家，日本剛公布第二季季對季衰退高達21.7％，這次疫情把日本全力一搏的東奧弄慘了，經濟的損失無法估計，這些年日本大力推動觀光，但第二季到訪日本旅客比去年同期少了93％，對日本衝擊很大。

請繼續往下閱讀...

謝金河認為，亞洲四小龍中，最慘的是新加坡，這次肺炎疫苗，新加坡確診病例超過5萬人，新加坡第二季經濟成長率，季減41.2%，年減12.6%，是四小龍中表現最差的國家，而香港也沒有起色，首季年減逾9％，第二季也逾9％，南韓第二季季減3.3％，年減2.9％，汽車銷售在第二季少了四成，台灣第二季也出現負值，年減0.73％，再比對四小龍一次，大家都出現負成長，但台灣相對表現比較不差。

謝金河表示，進入第三季，各國仍然面對第二、三波疫情，但相關第二季低基期，第三季會出現顯著的季對季成長，但年成長可能還會變數。他認為，台灣進入七月，三倍券及國旅的報復性旅遊，可能對GDP有幫助，但外國人不能來，仍然影響台灣，台灣進入下半年，GDP數字可能比預期好，台灣今年經濟表現仍然會是四小龍之首。

＃ 對面的女孩看過來～～