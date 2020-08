發現眼鏡蛇鑽進牛仔褲　他嚇壞「罰站7小時」找捕蛇專家脫褲子！

▲男被眼鏡蛇嚇到完全不敢動。(圖/翻攝自Twitter/Priya Jaiswal)

記者李振慧/綜合報導

印度北方邦一名男子午睡醒來,發現一條眼鏡蛇竟然鑽進他的牛仔褲,嚇得他只能扶著柱子完全不敢動,就這樣被「罰站」長達7小時,才終於等到捕蛇專家前來解救他。

《印度快報》報導,事件上周發生在北方邦密札浦區(Mirzapur)的錫坎達普村(Sikandarpur village),身為工人的男子庫瑪(Lovekesh Kumar)在當地安裝電線杆和電線,趁著午休小睡時,醒來意外發現牛仔褲中有蛇,無助地扶著一根柱子長達7小時。

影片中可看到,扶著柱子的庫瑪完全不敢動,捕蛇專家只好幫他把褲子剪開脫下後,才終於抓到眼鏡蛇。影片在網路上爆紅後,庫瑪表示,自己是一名虔誠的信徒,相信是因為神明的力量才沒有被咬傷,之後計畫禁食一天來表達感謝。

