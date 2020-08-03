TikTok澳洲擁有150萬用戶　聯邦情報機構展開安全調查「同時瞄準微信」

▲TikTok廣受各國年輕人歡迎。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普31日下令將禁中國公司「字節跳動」旗下的TikTok，澳洲坎培拉當局也已經鎖定該熱門App，總理莫里森（Scott Morrison）7月即已表態當局正密切監視；由於中國法律規定若政府要求，公司就必須交出資料，澳洲情報機構將展開調查，受調查的同時還有騰訊旗下的通訊App微信。

根據澳大利亞廣播公司（ABC News）報導，莫里森7月時表示，「如果我們認為有需要採取進一步行動，那我們現在就會做，而且我可以告訴你們，我們一點也不會害羞。」

報導指出，聯邦政府已經針對TikTok進行另外2起調查，莫里森也下令情報機構針對是否有國防安全進行調查。與此同時，內政事務部也在著手了解，政府在面對隱私和數據外洩時，能夠採取的步驟有哪些。

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）下令情報機構展開調查。（圖／路透）

短影音分享軟體TikTok廣受年輕人歡迎，尤其是青少年和20幾歲男女，而在澳洲就有超過150萬人下載。龐大的數據量掌握在中國企業旗下公司，令許多分析師憂心，他們觀察到TikTok收集了每個用戶的海量數據，因此發出警告，字節跳動可能因為受到中國政府壓力，被迫分享這些用戶資料。

TikTok澳洲的用戶資料由設在美國和新加坡的伺服器儲存，該公司在面對美國、澳洲等國的指控時，皆回應「TikTok並未與任何外國政府分享我們澳洲／美國用戶的資料，包括中國政府在內，即便接獲要求也不會答應。」部分國會議員對TikTok聲明抱持懷疑態度，因為中國法律特別規定若政府要求，公司就必須交出資料。目前不僅TikTok受到調查，在澳洲擁有200萬用戶的微信也被列為對象之一。