印度防中國「軟實力」輸出　卓對54所孔子學院開刀嚴審

▲孔子學院的學生穿著特殊服裝，紀念孔子的誕辰。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝欣辰／綜合報導

印度教育部宣稱，因為當地安全機構提醒中國在印度高等教育中的影響力日益擴大，決定在下週進行對孔子學院進行審查，當地總共有七所大學起建立了孔子學院、孔子課程；還計劃審核印度理工學院、印度國家理工學院等印度知名學府與中國高校簽署的54份校際合作備忘錄。

據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，孔子學院由中華人民共和國教育部直接資助，其宗旨是促進中國語言文化的發展。但美國和英國最近在國際公開批評，認為中國會利用教育機構滲透其他國家。

根據英國廣播公司（BBC）2019年9月的報告，澳大利亞對「大學與研究所之間的協議是否違反了反外國干擾法」展開了調查。該報告補充說，世界各地的幾所大學都幾乎同一時間關閉了孔子學院的課程。

中國把孔子學院視為大國外交策略之一。中共總書記習近平2018年在主持中央全面深化改革領導小組會議中時指出，要推進孔子學院改革發展，並表示在孔子學院方面，「要圍繞建設中國特色社會主義文化強國，服務中國特色大國外交」。

據《BBC》報導，孔子學院原本被視為中國對外輸出「軟實力」的一項措施，但種種決策和營運上卻被指反而突出了中國的「銳實力」。美國國家民主基金會在美國《外交事務》雜誌發表文章，指孔子學院是一種軟實力的包裝，但實質是企圖以扭曲資訊引導受眾的「銳實力」。

▲全球各地都有孔子學院。圖為大陸國家主席習近平參與西印度大學孔子學院的揭牌儀式。（圖／達志影像／美聯社）

據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，審查孔子學院和備忘錄的關鍵原因，是人民解放軍（PLA）在阿克賽欽（Aksai Chin）聚集了50,000多名部隊，且都帶著坦克、導彈和大砲等裝備；對印度來說，這是對沿印度的公開侵略。解放軍為了展示拉達克（Ladakh）的實際控制線，甚至將部署擴展到北阿坎德邦（Úttarañcala）的中部地區和阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）的東部地區。

要求不透露姓名的官員說，德里的尼赫魯大學（JNU）與孔子學院總部簽署了諒解備忘錄，儘管該中心尚未設立。尼赫魯大學和北京大學於2005年簽署備忘錄，當時中國總理對印度進行了訪問。該研究所從未成立，因為在董事會組成上存在分歧，導致諒解備忘錄簽署已失效；中國官員本想要再簽一次，但尼赫魯大學對此沒有太大興趣。

內閣秘書拉吉夫·高巴（Rajiv Gauba）日前於印度安全機構演講後，教育部呼籲進行審查，以重新標記中國在印度電信行業和高等教育中的滲透率。印度政府最高級秘書也出席了會議，決定重新審查北京在兩個高度敏感領域的存在；不過，尚不清楚政府將在審查後做出什麼決定。

印度教育部也不是第一次對中國教育合作產生懷疑。印度大學教育資助委員會（UGC）在去年底發過通知，要求大學在與任何中國機構合作開設課程之前，必須先獲得中央政府的批准。