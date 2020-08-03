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房貸利率低檔　超過2成的有殼族想「再買一間」

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▲▼房地產,法拍屋,總價,小資族,自住客,地段。（圖／pixabay）

▲房貸利率超便宜，也激發民眾想買房或增加購屋。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

中央銀行今年三月宣布降息，民眾是否增加購屋意願呢？第一銀行和台灣房屋聯合公布「2020房貸大調查」，了解民眾的房貸經驗，購屋者表示，挑選房貸的優先條件，高達88.9%的人最在意「房貸利率低」，其次為房貸成數高(50.1%)，以及手續費低(48.6%)。而今年降息後，51.8％的人有增加購屋或換屋意願，其中包括22%的民眾已有房，但仍想再買一間。

千萬房貸　公股銀房貸月省2000元、年省約2.5萬

請繼續往下閱讀...

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行降息加行政院祭出的振興方案，若在公股銀行貸款，以1000萬元房貸，現有房貸戶每月約可以省下2000多元，一年減少約2.5萬元的利息。

相較房價金額，降息省下來的錢雖然有限，不過以當前鼓勵自住購屋的房市政策，整體氛圍對於原本就要買房的人而言多少有助攻之效，而隨著疫情過去，國人看屋意願更加明顯，下半年的買氣將會穩定成長。

▲▼一銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲千萬房貸，公股銀月省2000元、年省約2.5萬元。（圖／記者吳靜君攝）

一成的購屋者　房貸占房貸過半

房貸大調查針對購屋族和銀行用戶了解貸款經驗，有51.9%的人對於申貸過程中各銀行「房貸專案比價」感到最困擾，其次覺得「利率太高」（43.7%），對「可貸的金額不滿意」(28%)。受調查者中，有七成以上年收入在百萬以內，不過有45.9%的申貸者，房貸月繳金額控制在月收入的三成之內，而有超過10.5%的人月繳金額超過收入的一半以上。

進一步交叉分析，房貸月繳金額超過收入一半以上的以年薪51萬至100萬元的占最多，張旭嵐指出，房價所得比仍高，小資族想買房，若非靠爸，多半得結婚後夫妻雙薪一起規劃，建議首購族購屋不求一次到位，可以近十年的個人財務能力和家庭需求為優先考量，「先求有再求好，先買小再換大，先住遠再搬近」，讓自己在購屋目標上有個一緩衝的空間，也能依能力階段性調整購屋條件。

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