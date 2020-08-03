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站夜哨海灘傳來「嬉鬧聲」！拿望遠鏡驚見男女「肌膚溶解」...他連衰3個月

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▲澳洲,維多利亞州,海灘,戲水。（圖／記者陳涵茵攝）

▲當兵站夜哨，常會遇到很多奇怪的事情。（圖／記者陳涵茵攝）

記者施怡妏／綜合報導

站夜哨是每個人當兵時必備的經歷，一名網友分享冬天在外島站夜哨的恐怖經驗，某天聽到海灘傳來男女嬉鬧的聲音拿起望遠鏡看見穿著綠色泳裝的一男一女，在遠處向他招手。他決定上前勸離，但隨著步伐越接近，那對男女的肌膚慢慢融化，他嚇得趕緊跑回哨所，並拿出大悲咒狂念，事後還去廟裡收驚。

原PO在「靈異公社」發文，分享10年前在外島海灘邊站夜哨的故事，當時是冬天，氣溫大約0至2度，大約在凌晨2時左右，聽到海灘邊傳來男女嬉鬧的聲音。走出哨所後，他從遠處望過去看見綠光，於是拿起身上的望遠鏡，竟然看見一男一女正向他招手，男生穿著海灘褲，赤裸著上半身，女生則穿著比基尼，兩人衣服的顏色剛好都是綠色。

請繼續往下閱讀...

原PO心想，在冬天的凌晨，怎麼會有人穿這樣在海邊，於是上前勸離，但隨著步伐越接近，「眼前這對男女的肌膚，就像蠟燭融化般溶解，先是表皮溶解，再來是肉慢慢溶掉」。眼看就要見骨，他趕緊轉頭跑回哨所，拿出抽屜的大悲咒開始狂念，「直到下一班來換哨前，我都還能從耳邊聽到祂們的嬉鬧聲」。

事後，原PO一連三個月衰事連連，去廟裡收驚拜拜後才結束這起離奇事件。許多網友看完後，佩服原PO的勇氣，他也回應網友的留言，「以前見過很多次鬼，但是那次特別清楚，真的很可怕」。也有網友搞笑回覆，「腦中響起孫燕姿的綠光」。

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