工人維修狂聞詭譎香氛味…他殺2女「冷凍全屍」3年　蒼蠅飛繞外圍惹起疑

▲冰箱工人發現周遭都是芳香劑的味道,覺得可疑,揭開恐怖冰屍案。(圖/示意圖/翻攝自pixabay)

記者陳亭伃/綜合報導

英國倫敦東區的景寧鎮(Canning Town)過去曾發生一起恐怖的冰屍案,一名男子尤尼斯(Zahid Younis)涉嫌殺害3名女子,其中最早被殺害的2名女子被冰凍了整整3年,直到2019年冰箱故障尤尼斯找來的工人發現不對勁,進而報。警方追查後發現,尤尼斯因為擔心被斷電的冰箱可能會讓屍臭味飄出,還刻意噴了空氣芳香劑,手段行為相當冷血。

根據英國《鏡報》報導,尤尼斯在2019年被警方發現,家中的冰箱內有兩名女性死者的遺體,分別為34歲的斯祖絲(Henriett Szucs)和38歲的穆斯塔法(Mihrican Mustafa)且早在2016年就已遭到殺害,將近4年來都塞在冰箱內,身上有多處重傷、骨折。尤尼斯坦承,在殺害兩人後,特別買了冰箱要保存遺體。

直到案情被揭發前,尤尼斯發現冰箱出現故障,於是找來冰箱工人維修電力,然而工人卻發現,冰箱附近出現蒼蠅、且發出惡臭,尤尼斯還刻意在冰箱周圍噴了空氣芳香劑,行為可疑於是是報警。

警方調查,斯祖絲與穆斯塔法生前曾在此居住過,且都經歷過一段被虐待的生活,尤尼斯也不允許她們與家人聯繫。檢察官潘妮(Duncan Penny)表示,死者身上都有嚴重的傷,而根據斯祖絲的日記中寫下,自己被斷了外界聯繫,時常遭到毆打、斷食的對待。

警方推斷,案發前兩人曾爆發口角,因為尤尼斯曾在社群網路上抱怨,「有個女孩不斷纏著我」,而詳細犯案動機與原因,目前仍在逐步抽絲剝繭。

Woman 'kept diary entries detailing abuse' before 'bodies found in freezer'https://t.co/g9uhDKON9C pic.twitter.com/VGEwvbFz6a