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伊朗慘2年！新冠疫情「隱性失控」　揭露者公布實際慘況…死亡者比通報多3倍

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▲▼伊朗,新冠肺炎,新型冠狀病毒。（圖／路透）

▲伊朗新冠疫情可能是檯面上的兩倍嚴重。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情爆發至今已6個多月，伊朗在疫情控制方面仍成效不佳，截至3日上午確診人數達到309437人、死亡病例17190人，雖未在重疫國前五名，但根據《BBC》調查，伊朗的死亡人數可能比官方公開至少多3倍以上，而確診部份則可能是通報的兩倍以上，因此憂心伊朗出現掩蓋疫情事實的跡象，呼籲國際醫療機構介入調查了解。

根據《BBC》報導，一名匿名人士揭露伊朗自新冠疫情爆發以來，每日的確診人數「絕對比通報的還要高」，此外因為篩檢設備的不足，導致疫情迅速擴散，如同一些國家中央與地方統計數字不同，伊朗似乎因為疫情過度嚴重，試圖想要修改通報數字。

匿名人士指出，自己想要揭露真相，因為在1月22日當地一間醫院紀錄到死於新冠肺炎的案例，但到一個月後官方才正式向國際通報，而這之中的感染早已擴散各處。《BBC》也指出，目前無法確定資訊是否正確，但是官方通報的數字與匿名人士所提供的資料，確實有差異。

其中在三月份，伊朗曾實施封鎖措施，確診、死亡人數下降，但直到5月伊朗政府再度放寬限制，導致5月底又開始上升。伊朗官員指出，自2018年開始伊朗局勢因為油價而動盪，今年1月因為最高領袖索萊曼尼（Qasem Soleimani）遭到擊殺爆發示威遊行，接著伊朗武裝部隊誤擊飛機導致176人罹難，如今新冠疫情控制不力，政府自然不敢再「自摔面子」。

專家憂心，伊朗若是疫情悶燒，並未按照實際數字通報，恐怕只是醞釀更大的爆發，屆時可能將更難收拾，且疫苗、藥物尚未問世，平民百姓不僅飽受戰火之災，還得面對疾病肆虐的情況。

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