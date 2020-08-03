大五男誆要交「木乃伊論文」　他慘遭綑綁成柱狀體…竟從下面黑洞被性侵！

▲受害男子勇敢說出自己「木乃伊綑綁」後遭到侵犯的遭遇。（圖／翻攝自推特＠m_fikris）

記者陳亭伃／綜合報導

印尼泗水日前發生一起「假借論文之名」行變態之實的性侵案。一名大五的男學生，以「寫論文」的理由，要求多人被捆綁成「木乃伊」的狀態拍照，甚至還有人因此遭到性侵。一名受害者「@m_fikris」勇敢出面表示，這名學生苦苦哀求大家幫忙，還強調很安全；另一名受害者綑綁之後卻直接被性侵，「連做8個月的惡夢」。

根據《Jakata Post》報導，就讀艾爾朗加大學（Airlangga University）五年級的吉朗（Gilang）近日多次利用「想要完成論文研究」當藉口，找了多人捆綁成木乃伊的樣子拍成照片，他透過推特上找到下手目標，接著訊息邀請一起研究，其中一名受害者「@m_fikris」因為不忍心吉朗的哀求，於是同意幫忙，卻沒想到竟然成為夢魘。

「@m_fikris」表示，吉朗不僅瘋狂哀求他幫忙，甚至說自己若沒完成論文，很可能就不能畢業，而研究的主題就是「人在綑綁過程中的樣貌」，更強調一切都很安全，最後「@m_fikris」於心不忍決定幫忙。「@m_fikris」和朋友透過影片在吉朗的指示下，用布綑綁彼此的身體，並用膠帶貼出眼睛跟嘴巴，過程吉朗也都有觀看。

另一名受害者則表示，吉朗2019年曾要求到住處進行「論文研究」，但卻在綑綁之後突然性侵他，整件事情讓他生活痛苦，連續8個月都做惡夢。最終這起案件，在今年3月一名18歲的男大生因為新冠疫情，無法與吉朗本人面對面「研究」，於是吉朗找了一名親戚幫忙，男大生在跟吉朗的「親戚」見面後，才得知，對方也是被威脅之後才一起研究，兩人遂決定一起揭開整起事件。

目前艾爾朗加大學已經證實，吉朗確實在校內就讀，目前已經由學校性平會、警方介入調查。

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