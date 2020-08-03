南韓中部「致命豪雨」9死8失蹤！　哈格比颱風來亂…雨彈再炸2天

▲ 南韓中部降下暴雨，京畿道安城市成水鄉澤國。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓中部受到梅雨鋒面影響，連日降下集中性豪雨，各地淹水、土石流等災情不斷，截至台灣時間中午已有9人死亡及8人失蹤，搜救工作仍在持續。今年第4號輕度颱風「哈格比」（HAGUPIT）未來也將影響朝鮮半島，降雨預計將持續到5日。

根據南韓中央災難安全對策本部3日上午說法，1日及2日的豪雨累計造成6人死亡及8人失蹤。《韓聯射》中午最新消息指出，京畿道平澤市一座工廠遭土石掩埋，造成3人死亡，1人重傷，使得整體死亡人數上升至9人。

豪雨造成的災民人數上升至800人，主要集中忠清北道及京畿道，另有1540人暫時疏散。截至今晨6時的統計指出，至少190棟民宅、2793座溫室及2800公頃的農地因泡水或土石流毀損。

根據氣象廳2日說法，梅雨鋒面籠罩中部地區之際，南部大量水氣流入，與西北方的乾燥空氣相互碰撞，形成強大的雨雲，預料南韓中部及北韓降雨的天氣會持續至5日。再加上目前朝台灣逼近的哈格比颱風，也為南韓帶來大量水蒸氣，近幾天雨勢料還會增強。

氣象廳預報，中部地區2至3日間累積雨量約100至200毫米，首爾、京畿道及江原道嶺西地方、忠清道北部累計雨量最大可達300毫米，部分地區2至5日間可能降下500毫米雨量。

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