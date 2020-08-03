呼籲歐盟團結抗中　德外交大臣：中國正危及我們公民安全 !

▲德國外交部歐洲事務部長羅斯曾感謝台灣捐給德國口罩。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／綜合報導

德國歐洲事務大臣麥克‧羅斯 （Michael Roth）為應對來自中國的巨大壓力，呼籲歐盟應該團結一致，守護基本人權價值，並在德國雜誌《明鏡周刊》（Der Spiegel）發表文章中提到，在香港經歷人權運動後，歐盟與中國間將「不會再有」一如往常的交流，鼓勵歐盟諸國不要畏於打響對中國的號角。

在審慎評估中國近期的行動後，羅斯表示，他將會優先考慮提高歐盟27國的能力，以對抗中方對歐盟內部分化的勢力。

有鑑於中國議題通常由外交大臣馬斯（Heiko Maas）處理，而羅斯則主要負責歐洲投資，這次他主動針對中國的強硬回應十分罕見。羅斯特別批評中國政府的專制制度，認為中方的存在是歐盟的「系統性對手」，並已經「不幸地」改變了歐盟的基本價值觀。

他也回應對於華為在歐陸大規模投資、以及相應引發的爭議，「更具戰略性的產業政策、對研發大規模投資以及數字化單一市場是歐洲面向未來的重要支柱。在技術至上的世界裡，中美正在加快腳步研發。歐盟必須保持創新的動力，努力自己掌握關鍵技術。通過5G的例子非常清楚地證明了這一點，對包括中國在內製造商的依賴和信任成為了問題。（華為）在這之中，無不危及我們公民的安全。」

他強調，「專制政權的領導層沒有放過任何滲透於各國之間的機會，並試圖削弱我們。如果各國為了與中方進行『雙邊貿易』而破壞歐洲的人權政策，這將會弱化歐盟，損害我們的聲譽。」

儘管他並未指名道姓，但此前希臘曾因封鎖國內對於中國在南海的批評而引起爭議，匈牙利則試圖淡化歐盟對香港人權迫害的反對態度。

對於香港一事，羅斯說，「中國目前正在展示對擁有香港的堅定態度，經過歐盟成員的磋商後，德國決定終止與香港的引渡協議。」

他強調，「歐盟面對涉及諸如人權、安全和技術等問題時，不應該迴避與中國的摩擦。與中方直接往來時，必須明確表達我們的利益，並發展強而有力的合作關係，來解決共同的問題。」