加州「蘋果野火」一夜狂燒「1.3萬英畝」8千人急撤離！　濃煙一路飄到鳳凰城

▲加州蘋果大火。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國南加州「蘋果大火」（Apple Fire）持續延燒，當地消防隊指出，大火在短短1天內燒毀1.3萬英畝的土地，燃燒面積直接翻倍，目前已有8000人接到疏散指令，起火原因正在調查。美國國家氣象局則表示，大火產生的濃煙造成周圍地區空氣品質不佳，且伴隨附近高壓影響，「危險的高溫天氣」預計會持續下去。

▲▼加州蘋果大火延燒兩萬餘英畝。（圖／達志影像／美聯社）



綜合外媒報導，河濱郡（Riverside County）消防部門表示，「蘋果大火」燃燒範圍約在河濱郡與洛杉磯東部山區的聖貝納迪諾郡（San Bernardino）之間。

1日晚間的大火燃燒面積約在4125英畝，但到了2日已增至2萬餘英畝，短短一天蔓延了1.3萬英畝（約5261公頃），大範圍樹林被燒毀，至少摧毀了一間民房，所幸目前沒有任何人員傷亡。

據了解，起火點可能源自洛杉磯以東75英里（約120.7公里）的櫻桃谷（Cherry Valley），當時那裏發生了2起火災。聖貝納迪諾郡居民比爾（Bill）表示，當地天氣乾燥加上2日氣溫高達華氏106度（約攝氏41度），「簡直就是發生野火的絕佳條件。」

野火周圍數英里內都能看到巨大的濃煙，導致空氣品質極差，美國國家氣象局（NWS）警告，加州東部地區的空氣品質「非常不健康」，且煙霧最遠已蔓延至亞歷桑納州鳳凰城周圍，伴隨附近高壓影響，「危險的高溫天氣」預計會持續下去。

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