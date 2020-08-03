　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普放行！ 微軟繼續於「45天內」完成收購TikTok　最遲9月15日前敲定協議

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼TikTok。（圖／路透）

▲「字節跳動」願意出售TikTok，完全脫離美國業務。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國微軟（Microsoft）2日晚間證實，在首席執行長納德拉與總統川普談話過後，川普已經同意放行，會繼續在45天內與中國抖音國際版APP「TikTok」母公司「字節跳動」（ByteDance）達成收購協議，預計在9月15日前完成。

綜合外媒報導，納德拉（Satya Nadella）和川普商談過後，川普已經同意放行，並會在在45天內與「字節跳動」達成「TikTok」出售協議，預計會在9月15日前完成，過程中也會繼續與白宮保持談話。微軟表示，他們將會創建新的結構，確保TikTok美國用戶的私人數據，會轉移並繼續留在美國。

在此之前，國務卿蓬佩奧才在《福斯新聞》節目「Sunday Morning Futures」上指出，川普很快會宣布下一步。他指出諸如「字節跳動」底下TikTok，以及騰訊的通訊APP微信，皆有「直接向中國共產黨提供數據」。他接著表示，川普政府要改正這種風氣，而總統將針對TikTok與中共的關係所帶來的國安風險，在接下來幾天內有所行動。

川普上周五（7月31日）下令將禁TikTok後，微軟和字節跳動的交易案暫時喊停，在這項交易案中，字節跳動同意售出TikTok，完全脫離美國業務，但當時川普仍不同意讓TikTok完全改以美國企業經營。

►川普開鍘TikTok下一步　美國務卿：這幾天很快就會採取行動
►川普放話封殺TikTok　62萬用戶1秒變心「改下載美國Byte」
►面對封殺壓力　TikTok美國區總經理：我們不離開！

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
哈格比逼近雨狂下　一張圖看懂「6國最新預測」
徐永明涉收賄　財產申報「存款曝光」！松山區有5筆不動產
外國女搭北捷不戴口罩！乘客勸阻　她反尖叫：Don't tou
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普放行！ 微軟繼續於「45天內」完成收購TikTok　最遲9月15日前敲定協議

45年來首次！NASA與SpaceX合作太空船成功「濺落」墨西哥灣　馬斯克興奮推文

安德魯王子被爆熱衷色情按摩！　性奴曝牧場荒淫2天「要好幾次」：看起來很享受

科索沃總理自曝確診新冠肺炎　展開自主居家隔離

川普開鍘TikTok下一步　美國務卿：這幾天很快就會採取行動

印度增5.4萬例「內政部長中鏢」！菲律賓加強封鎖禁令　全球再1天破1800萬確診

白宮幕僚長：美國總統大選　11月3日如期舉行

在家藏大量羅馬古物！甚至有3000年前珠寶　他被抓嚇呆：農場挖的

17歲女怒殺2親人！「受10年虐待」曝豪門黑暗內幕　萬人連署求輕判…結局出爐

貪心的走私集團！小型飛機運500公斤海洛因...起飛後就GG了

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

趙麗穎第一次經營餐廳就哭了　催雙主廚給菜單「狂被打槍」

她嘆不給孝親費被罵冷血、不孝 無限親情勒索「想養兒防老別生」

免出國！南投超浪漫「星空玻璃屋」神複製峇里島鳥巢網美打卡景點

回家找不到貓...奴才見「廁所被拆」　天花板全塌！崩潰飆國罵：下來啦

鼓鼓邀冠佑.婁峻碩當嘉賓...成了！　聽到緋聞女友大元被襲胸「我有看到啦！」

川普放行！ 微軟繼續於「45天內」完成收購TikTok　最遲9月15日前敲定協議

45年來首次！NASA與SpaceX合作太空船成功「濺落」墨西哥灣　馬斯克興奮推文

安德魯王子被爆熱衷色情按摩！　性奴曝牧場荒淫2天「要好幾次」：看起來很享受

科索沃總理自曝確診新冠肺炎　展開自主居家隔離

川普開鍘TikTok下一步　美國務卿：這幾天很快就會採取行動

印度增5.4萬例「內政部長中鏢」！菲律賓加強封鎖禁令　全球再1天破1800萬確診

白宮幕僚長：美國總統大選　11月3日如期舉行

在家藏大量羅馬古物！甚至有3000年前珠寶　他被抓嚇呆：農場挖的

17歲女怒殺2親人！「受10年虐待」曝豪門黑暗內幕　萬人連署求輕判…結局出爐

貪心的走私集團！小型飛機運500公斤海洛因...起飛後就GG了

4涉貪立委庭訊順序出爐！拿最多錢的蘇振清排第二　下午裁定是否羈押

哈格比颱風沒登陸豪雨狂炸！吳德榮揭關鍵：外圍環流不斷輸送水氣

立委收賄風暴　柯文哲：公開透明就不敢亂來

8月新制懶人包！　一次看懂租金補貼門檻降低、台鐵28天前可訂票

合歡山人潮擠爆「武嶺亭快滿了」　一堆車違停被開單！副分局長都出動

快訊／吳釗燮、酈英傑弔唁李登輝：他改變了台灣外交型態

大谷翔平狂丟5保送後驚傳右手不適　進行MRI等待結果

哈格比快閃「今傍晚前最接近台灣」　42航次停航、4國內航班取消

馬林魚5日重啟賽程　輪紅雀集體中鏢停賽進行大量篩檢

一張圖看懂6國最新預測！輕颱「哈格比」都走東北部海面

Bo妞路上看到賈靜雯海報　 脫口「一句話」小奶音萌炸！

國際熱門新聞

生吞少年！4.7米巨鱷剖肚驚見殘肢

家藏古文物　甚至有3000年前珠寶

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

17歲女殺2親人　萬人連署求輕判

北韓軍官「三人行」拍淫片遭活逮...判死刑！

性奴揭安德魯王子愛「色情按摩」：每天好幾次

誤會350年！　新研究：精子不是左右擺動前進

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

印度「內政部長中鏢」　菲律賓頒更嚴禁令

白宮幕僚長：美國總統大選如期舉行

親戚殺光他一家6口　8歲童都慘死

川普開鍘TikTok　美國務卿：幾天內採取行動

「死亡醫生」剖100司機挖腎臟　殘屍全丟河裡餵鱷魚

驚世婆婆大鬧婚禮...對新娘大吼：我兒最棒

更多熱門

相關新聞

9月15日前確定！微軟證實繼續洽購TikTok

9月15日前確定！微軟證實繼續洽購TikTok

微軟週日（2日）發布聲明表示，在執行長納德拉（Satya Nadella）與美國總統川普談話後，微軟將繼續就收購TikTok（抖音）在美業務事宜進行商討直至9月15日。微軟承諾收購前將對TikTok進行全面的安全審查，並未美國帶來適當的經濟利益。

45年來首次！SpaceX太空船成功「濺落」墨西哥灣

45年來首次！SpaceX太空船成功「濺落」墨西哥灣

川普開鍘TikTok　美國務卿：幾天內採取行動

川普開鍘TikTok　美國務卿：幾天內採取行動

白宮幕僚長：美國總統大選如期舉行

白宮幕僚長：美國總統大選如期舉行

大樓保全中風　他自拍上傳抖音被罵爆

大樓保全中風　他自拍上傳抖音被罵爆

關鍵字：

微軟抖音MicrosoftTikTok字節跳動ByteDance川普北美要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

迪士尼女星轉戰「拍三級片」　月收入5位數

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

李佳穎難得穿泳裝：被看光光了！

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

廚房「IH爐vs.瓦斯爐」哪好？內行曝房價差很多

景甜認了整容「我把自己整殘了」！

聊天抓1小時內！掌握「不尬聊2招」撩翻女生

退貨遠征隊上班路曝光！華莎站旁邊變小可愛

阿滴曝光5年前照片！網友放大被嚇到笑出：地方小痞子

5立委睡簡易候審室　法警諷：預算你們砍的

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青
樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面