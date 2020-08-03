聯發科開盤漲近6%　台股早盤小跌

▲台股早盤下跌。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

在資金行情力拱下，台股加權指數在7月底改寫歷史新高，時序進入8月，由於仍處除息旺季，在低利環境下，資金活水可望再度回流股市，為台股添動能。台股今（3）日開盤下跌22點，以12642點開出；早盤低點來到12622點，下跌42點。

手機晶片大廠聯發科（2454）上週五召開法說會，受惠於5G手機、WiFi晶片等部分消費性電子產品銷售的提升，執行長蔡力行看好5G手機晶片動能將持續到年底。聯發科今日開在743元，上漲5.99%。

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蘋果上週公布2020會計年度第三季財報，營收成長11%至597億美元，不僅優於華爾街預期更創下有史以來表現最佳Q3。台股蘋概三王今日開盤漲跌互見，台積電（2330）以420.5元開出，下跌1.18%；鴻海以平盤開出；大立光（3008）開在3850元，上漲0.65%。

生技股上週末止跌反彈，成盤面亮點族群。今日中天（4128）、合一（4743）開盤再度攻上漲停。

在美國決策者為新一輪財政刺激計畫論不休之際，4大科技巨頭包括Google母公司Alphabet、臉書、亞馬遜及蘋果，7月30日盤後發布的財報表現均優於預期，激勵美股主要指數上周五終場拉高收紅。

美股上週五表現，道瓊工業指數上漲114.67點或0.44%，報26428.32點；標普500指數上漲24.90點或0.77%，報在3271.12點；那斯達克指數上漲157.460點或1.49%，報10745.27點。