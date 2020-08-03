在家藏大量羅馬古物！甚至有3000年前珠寶　他被抓嚇呆：農場挖的

▲西班牙警方在一名男子的住處發現大量古物，其中竟有3000年前腓尼基人的珠寶。（圖／翻攝自Policía Nacional）

記者趙蔡州／綜合報導

西班牙警方日前在執行網路巡邏時，發現一名男子上傳了許多不明古文物照片，經追查後找到了男子的住處，發現對方家中存放著大量羅馬時代早期、晚期的各式金屬文物，最遠的可以追溯到西元前1200年的腓尼基黃金珠寶。警方表示，他們正在追查男子收集古文物的動機，是否為單純收藏或有意販賣。

根據The Guardian報導，西班牙國家警察日前在網路上發現，有許多古文物的照片被上傳到各個網站，他們調查後鎖定一名男子涉有重嫌，決定前往男子位於比利亞馬丁（Villamartín）的住處調查，並成功找到了大量羅馬時代早期至晚期，還有部分其他時代的文物。

警方表示，「他們確定了涉案人的身份後，發現對方上傳古文物照片的行為，既不是偶然也非隨意興起，而是長時間刻意進行的」、「我們還發現，嫌犯過去就曾經因類似行為，被政府處罰」。嫌犯則供稱，他是在赫雷斯-德拉弗龍特拉（Jerez de la Frontera）一間農場挖到文物的，但沒有說明挖掘文物的動機。

據悉，警方總共發現了1個第納爾金幣、5個可能是項鍊或手鐲的黃金碎片、年代可以追溯2500至3200年前腓尼基人的金耳環，還有像是青銅斧頭、青銅獅子等物品。警方目前正在追查男子收集古物的動機，是否為單純的收藏或有意販賣意圖，一旦有販賣意圖，男子可能將面臨罰款或最高3年徒刑。