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17歲女怒殺2親人！「受10年虐待」曝豪門黑暗內幕　萬人連署求輕判…結局出爐

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▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲17歲女高中生殺2親人，萬人連署求法院輕判。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者趙蔡州／綜合報導

日本北海道2014年發生「南幌町滅門案」震撼社會，當初警方接獲23歲女子佐竹彩子（化名）報案，指稱母親與外祖母在家中被殺，不料經員警調查後，發現兇手竟是死者的女兒（孫女），報案人的妹妹佐竹智子（化名），也意外曝光這一家豪門背後隱藏的黑暗故事。

據悉，南幌町警方2014年10月1日凌晨接獲報案，一名女子語氣慌張的說「媽媽與外祖母在家被人殺了」，他們立刻派遣多名員警趕到現場，發現報案人佐竹彩子仍處驚恐狀態，妹妹17歲佐竹智子剛睡醒從房間出來，兩人的母親、外祖母則倒臥在血泊中。

警方最初認為，這是一場入室強盜殺人案，不料經過一系列的追查後，所有的證據均顯示兇手是妹妹智子。彩子眼見已經沒辦法隱瞞了，才鬆口告訴警方，兇手確實是妹妹，行兇的過程她都知情，甚至還想辦法協助妹妹，將現場佈置成強盜入室的樣子，試圖幫妹妹掩蓋罪行。

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲彩子與妹妹智子不堪長期虐待，決定把媽媽與外祖母殺害。（圖／取自免費圖庫123RF）

原來佐竹家是當地頗具名氣的名門望族，姐妹倆從小就遭到母親、外祖母的身心虐待，姐姐彩子因為是家族的繼承人，儘管生活上一直被刁難、責罵，但都還可以咬牙撐過去。妹妹智子的處境就非常悲慘，平日都要做一大堆家事，一旦有疏失就要受罰，更可惡的是外祖母常「刻意挑刺」。

彩子透露，她曾經看見妹妹遭到各種不人道的處罰，像是寒冬中「不穿衣服」在屋外罰站、因為忘記遛狗就被外祖母打斷腿，儘管曾經有社工或醫院通報家暴，但都被外祖母用權勢掩蓋，他們也嘗試逃家非常多次，不過最後都會把抓回家，處以非常嚴厲的懲罰，直到妹妹受不了決定殺人為止。

消息在當地傳開後，附近的鄰居、同學都非常同情2人的遭遇，甚至有超過1萬人連署，希望法院對2姊妹從輕發落。檢方聽聞姊妹的遭遇後也請求法官輕判，最終法院判處姊姊彩子有期徒刑3年、緩刑5年，妹妹智子必須接受少年管教所輔導，希望未來2人能好好生活。

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