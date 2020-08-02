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鴻海旗下肚肚Dudoo助攻餐飲業　再加碼千台iPad+POS搶商機

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▲鴻海、王品轉投資「肚肚」力挺餐飲業　贊助千台iPad打造智慧整合POS 。（圖／肚肚提供）

▲肚肚加碼千台iPad助攻餐飲業。（圖／肚肚提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）旗下肚肚Dudoo繼日前推出4000萬元紓困方案振興餐飲業之後，今（2）日再宣布超優惠方案「POWER UP 餐飲業」，並加碼1000台iPad，以及價值1.9萬肚肚智慧型POS系統，同時提供優化的數據整合和LINE SPOT服務串聯，降低業者營運成本，並帶動營業額成長。

肚肚表示，公司是首批最先通過經濟部「餐飲業上架外送服務補助方案」服務提供者資格的公司，推出總價值4,000萬元紓困方案振興餐飲業，經濟部每間補助金額最高1.5萬元，肚肚繼日前推出「共體食艱」方案後，已有將近百位企業主受惠。

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肚肚指出，目前更推出超優惠方案「POWER UP 餐飲業」，並加碼iPad平板，以及價值1.9萬肚肚智慧型POS系統免費使用，肚肚期望透過iPad+3.4萬元補助，同時提供優化的數據整合和LINE SPOT服務串聯，帶動營業額成長。

▲鴻海、王品轉投資「肚肚」力挺餐飲業　贊助千台iPad打造智慧整合POS 。（圖／肚肚提供）

▲肚肚加碼千台iPad助攻餐飲業。（圖／肚肚提供）

肚肚說明，從今年初爆發新冠肺炎疫情以來，餐飲業紛紛強化外送服務，但隨著疫情逐漸趨緩，肚肚希望透過線上點餐與行銷推廣，幫助餐廳加強內用和外帶的通路達到平衡的局面，有效提升餐廳的來客數。

肚肚補充，旗下POS系統智慧管控與搭配iPad免費使用，能直接替店家解決營運數據整合耗時問題，並節省系統導入成本，除了幫助店家降低花費，還能帶動營業額的成長，也能及時的整合帳務報表讓店家對帳零誤差。

肚肚執行長孫和翊表示，肚肚POS系統未來會透過語意分析和大數據分析將餐飲POS系統，聯合串接各大餐飲數位平台，提供B端和C端最完整的餐飲生態圈，並帶領餐飲業在經濟復甦時，依靠線上平台進行數位轉型，共同邁向數位餐飲生態體系。

肚肚強調，智慧餐飲POS系統有別傳統模式，店家各自尋找廠商整合、多樣數據散落難以應用， 肚肚提供整合式產品，串接POS、點餐外帶、訂候位、餐券、外送、數位支付等資料，將數據全集中在單一平台，打造消費性企業一條龍串接服務

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