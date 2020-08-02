　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

親戚成暴徒「殺光一家6口」！連8歲童都被砍死　村民暴怒動私刑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

樓梯,凶宅,驚悚,鬼屋,公寓,大樓（圖／取自免費圖庫pexels）

▲親戚殺光他1家6口，村民暴怒動私刑讓歹徒償命。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

印度中央邦15日發生一起滅門血案，2名男子因為與親戚發生土地糾紛，憤怒之下竟持刀闖入親戚家「見人就砍」，將對方一家6人全部殺害，連2名未滿10歲的孩子都不放過。當地村民聽到慘叫聲，儘管立刻上門救人，仍來不及阻止悲劇發生，氣得動用私刑將1歹徒殺害，另一人則被警方逮捕送辦。

根據印度Deccan Herald報導，事件發生在中央邦曼德拉縣（Mandla district）一處小村莊，一戶六口之家7月15日遭2名歹徒持刀械闖入攻擊，造成含屋主40歲維諾德（Vinod Soni）在內共4名成年死亡，另外屋主的未成年9歲兒子、8歲女兒也都被殺害。

附近村民聽見慘叫聲後，立刻趕到維諾德家中救人，仍來不及阻止悲劇發生，惡劣的殺人事件讓村民們非常憤怒，當天（15日）下午有人決定動用私刑制裁，將其中一名兇嫌桑托什（Santosh Soni）活活打死，另外一間兇嫌則在逃跑時遭警方壓制逮捕。

警方調查，2名歹徒均是死者維諾德的親戚，平常住在維諾德家附近，雙方疑似是有土地糾紛，才發釀成這次的滅門慘案，後續將繼續追查，進一步釐清兇嫌的犯案動機。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
立志當警察！新北21歲警遭「無照屁孩」撞摔恐成植物人
酒店女舌頭「爆2粒粉菜花」：沒性行為！　醫揭染病1動作…她崩
電競女神「素顏真面目」現形！　妝全卸掉...網看傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

貪心的走私集團！小型飛機運500公斤海洛因...起飛後就GG了

親戚成暴徒「殺光一家6口」！連8歲童都被砍死　村民暴怒動私刑

金正恩怒斥「養狗太奢侈！」　平壤市民愛犬被送進「狗肉店」

日媒：中國海警船每進釣島海域　台灣附近同時部署飛彈快艇

拒媒體入場！共和黨全國代表大會「閉門提名川普」　部分流程網路直播

國會女員工控「4度性侵」！英保守黨議員被捕　曾任內閣大臣

外國魔神仔？深山失聯8天「幸運生還」　18歲少女記憶斷片

「死亡醫生」剖100司機挖腎臟　殘屍全丟河裡餵鱷魚…假釋沒幾天改判無期！

小六姪落海失援　47歲叔跳海救人反溺水　送醫不治

性奴自曝與安德魯王子「私人牧場狂歡2天」：按摩時把身體獻給他

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

婁峻碩爆有「4塊肌」一定脫爆　和焦凡凡媒人竟然是高爾宣

嘉義男自淋汽油證明「我愛妳」 全身起火哀號：她還真的點下去

颱風「辛樂克」最快今生成！ 明起大變天...豪雨擴大炸3天

「你覺得私房錢藏哪最安全？」　秦昊「裝傻一句話」林志穎尬笑

外送哥等紅燈「腳爽踩賓利」狂搖　他直擊驚呆...網：15億得主出現了

貪心的走私集團！小型飛機運500公斤海洛因...起飛後就GG了

親戚成暴徒「殺光一家6口」！連8歲童都被砍死　村民暴怒動私刑

金正恩怒斥「養狗太奢侈！」　平壤市民愛犬被送進「狗肉店」

日媒：中國海警船每進釣島海域　台灣附近同時部署飛彈快艇

拒媒體入場！共和黨全國代表大會「閉門提名川普」　部分流程網路直播

國會女員工控「4度性侵」！英保守黨議員被捕　曾任內閣大臣

外國魔神仔？深山失聯8天「幸運生還」　18歲少女記憶斷片

「死亡醫生」剖100司機挖腎臟　殘屍全丟河裡餵鱷魚…假釋沒幾天改判無期！

小六姪落海失援　47歲叔跳海救人反溺水　送醫不治

性奴自曝與安德魯王子「私人牧場狂歡2天」：按摩時把身體獻給他

比利時工程師曾喪失味覺　接觸者增至310人「疫調比照本土病例」

防颱超前部署　淡海輕軌完成車站防洪巡檢...瞬間風速達9級將停駛

遊客沒來動物得照餵...伙食費一天161萬！美加州百年動物園「老本快吃光」

中職／高家兄弟齊開轟挺江國豪對戰中信首勝　富邦6比3中信

模擬東奧賽／王星皓200M混合式以一打六　讚學弟是未來明日之星

刮刮樂選這天！12生肖「偏財運爆旺」時機揭曉...下次億萬得主就是你

IG色情帳號太惱人！　小S犀利嗆回去…一看前面留言驚呼：我輸了

中職／初登場就挨轟吞敗　布雷克下周先發戰兄弟：想辦法贏球

馬東石公開《永恆族》幕後照！超級英雄都到了　裘莉靠頭燦笑

這群人成軍滿十年宣布喜訊　「瞞半年籌備」：終於能分享了！

國際熱門新聞

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

誤會350年！　新研究：精子不是左右擺動前進

即／TikTok同意出售給微軟

北韓軍官「三人行」拍淫片遭活逮...判死刑！

CNN：美中科技戰「台積電是下個爭端」

驚世婆婆大鬧婚禮...對新娘大吼：我兒最棒

岩手縣出現新冠首例　網友肉搜灌爆公司官網

譚德塞宣布維持「國際公衛緊急事件」

「死亡醫生」剖100司機挖腎臟　殘屍全丟河裡餵鱷魚

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

生吞少年！4.7米巨鱷剖肚驚見殘肢

都沒戴口罩！美夏令營260人↑染疫

被夫轟臉毀容　美首名臉部移植患者去世

更多熱門

相關新聞

兄弟帶4孩失聯　全部吊死空公寓

兄弟帶4孩失聯　全部吊死空公寓

印度古加拉特邦（Gujarat）阿默達巴德（Ahmedabad）19日發生一起6死慘案。一對42歲、40歲兄弟帶了各自年幼的孩子（共4人）出門郊遊後失蹤，他們的妻子發現眾人一直沒有返家決定報警。警方追查後發現，6人慘死在一間空公寓內，所有人都被吊掛在天花板上，詳細案情仍待進一步釐清。

夫妻凌晨被殺！女兒住校逃過一劫

夫妻凌晨被殺！女兒住校逃過一劫

冷氣工人殺光「岳母及妻兒5人」…鄰居歎：孩子生太多了

冷氣工人殺光「岳母及妻兒5人」…鄰居歎：孩子生太多了

敢吸女兒的血！爸氣滅門「愛心之墓獻祭」

敢吸女兒的血！爸氣滅門「愛心之墓獻祭」

虎林街滅門慘案　一枚血腳印成破案關鍵

虎林街滅門慘案　一枚血腳印成破案關鍵

關鍵字：

滅門

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

偶像劇女神「坐傳統早餐店用餐」

23歲瘦男「打一個哈欠」肺炸了！　身體一半血都流掉了

蔣友柏「進化大肌肌」...變台版馮迪索

艾倫遭戳破欺凌員工親口道歉了！高層宣布介入調查

楊冪33歲「下半臉徹底崩了」！臉部真實狀態全被拍

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

聊天抓1小時內！掌握「不尬聊2招」撩翻女生

快訊／哈格比海警發布！越晚雨越大「周一最靠近」

輕颱哈格比到家門口還會再增強

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

20多歲妹喊屁股痛！醫指尖一頂「激情狂震」：第1次嗎　男友認了

和尚7天蓋巨窩　鳥奴囧沒筷子用

更多

最夯影音

更多
噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕
狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面