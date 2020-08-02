印媒：第五輪軍長級會談今舉行　集中關鍵手指區

▲中印先前在邊境爆發多起衝突，導致多名士兵受傷、死亡。（圖／路透社，下同。）

實習記者任珈萱／綜合報導

中印第五輪軍長級會談於今在中印邊境實際控制線（LAC）的中方舉行，預計在當地時間11時舉行。大陸外交部發言人汪文斌表示，印方同中方相向而行，研究解決剩餘問題。

多家印媒消息稱，第五輪軍長級會談於今日舉行，預計會談將集中在關鍵的手指區和戰略性的達普桑盆地（Depsang Plains），並緩解因雙方軍事實力增強而加劇的緊張局勢。截至目前為止，中印雙方已於6月6日、22日、30日及7月14日舉行了四次會談，以完成在加勒萬河谷、溫泉以及空喀山口及班公湖沿岸地區脫離接觸。

據了解，大陸外交部發言人汪文斌於7月28日在記者會表示，近期中印雙方通過軍事和外交管道進行了密集的溝通，已經舉行了四輪軍長級會談、三次邊境事務磋商和協調工作機制會議。並且，兩國一線邊防部隊已經在大多數地點實現了脫離接觸，局勢繼續朝著緩和、降溫的方向發展。

汪文斌也表示，「目前中印雙方正積極籌備第五輪軍長級會談，研究解決剩餘問題，我們希望印方同中方相向而行，落實好雙方達成的共識，共同維護邊境地區的和平與安寧」。

▲中印實際控制線（LAC）衛星照。