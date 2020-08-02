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港府延後立法會選舉1年　美國務卿憂「港人永遠無法再投票」

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▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）擔心，香港人可能永遠無法再投票。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓1日專電

香港行政長官林鄭月娥以疫情為由，將立法會選舉延後一年。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天發聲明譴責港府決定，並表示將選舉延遲這麼久沒有正當理由，香港人可能永遠無法再投票。

香港行政長官林鄭月娥7月31日召開記者會宣布，由於疫情嚴峻，原定9月6日舉行的立法會選舉將延後至2021年9月5日舉行。她指出，延後選舉是基於公共安全、保障市民健康及保證選舉公平公開舉行，並沒有政治考慮。

美國國務卿蓬佩奧今晚發聲明譴責港府決定；他表示，港府沒有正當理由將選舉延遲這麼久，香港可能因此永遠無法再投票，不論是任何事務或職位的選舉。

蓬佩奧指出，港府的決定令人遺憾，也證實北京無意履行在「中英聯合聲明」及「基本法」中對香港人民與英國所做的承諾。他說，數十年來，香港人民不斷展現他們渴望且有能力舉辦自由公正的選舉，港府應重新考慮延遲選舉的決定。

蓬佩奧呼籲，香港立法會選舉應盡可能在9月6日附近舉辦，舉辦方式也應反映香港人民的意志與渴望。他強調，「若非如此，香港很遺憾地將持續往淪為另一個中國統治城市的路邁進。」

針對港府延遲選舉，白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）7月31日也譴責港府做法，並指該舉動破壞支撐香港繁榮安定的民主進程與自由。

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