南加州「蘋果大火」肆虐！吞噬4000英畝「控制程度0%」　近8千人撤離

▲ 南加州大火已延燒超過4000英畝。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州南部森林大火肆虐，已經延燒超過4000英畝。河濱郡（Riverside County）消防部門表示，該州有近8000名居民被迫撤離家園。

《路透社》報導，消防人員通常會為火災取名，稱這場野火為「蘋果大火」（Apple Fire）。火災最早發生在洛杉磯以東75英里（約121公里）的社區「櫻桃谷」（Cherry Valley），截至1日晚間，至少有一戶人家被燒毀。

根據河濱郡消防部門、加州林業和消防部（Cal Fire）說法，大火蔓延的面積在7月31日晚上為700英畝，1日晚間已經擴大到4125英畝，0%受到控制。共有2586戶居民被要求疏散，人數約7800人。

消防當局1日在推特發文表示，他們持續努力利用空中及地面資源，控制火勢，且所有疏散命令依然有效。照片中可見，遠方是整片橘紅色的山火，還有消防直升機從空中灑水。

CAL FIRE/ Riverside County Fire Department is activly fighting the #AppleFire. Please use caution in the area as fire resources continue to work in the area. pic.twitter.com/ruK0Z2RJDJ — CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) August 1, 2020

Photos from last night of the #AppleFIRE. The fire is currently 1,900 acres and 0% contained. : TRW-Media pic.twitter.com/KxYEBKGg70 — CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) August 1, 2020

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