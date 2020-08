南加州「蘋果大火」肆虐！吞噬4000英畝「控制程度0%」　近8千人撤離

▲ 南加州大火已延燒超過4000英畝。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國加州南部森林大火肆虐,已經延燒超過4000英畝。河濱郡(Riverside County)消防部門表示,該州有近8000名居民被迫撤離家園。

《路透社》報導,消防人員通常會為火災取名,稱這場野火為「蘋果大火」(Apple Fire)。火災最早發生在洛杉磯以東75英里(約121公里)的社區「櫻桃谷」(Cherry Valley),截至1日晚間,至少有一戶人家被燒毀。

根據河濱郡消防部門、加州林業和消防部(Cal Fire)說法,大火蔓延的面積在7月31日晚上為700英畝,1日晚間已經擴大到4125英畝,0%受到控制。共有2586戶居民被要求疏散,人數約7800人。

消防當局1日在推特發文表示,他們持續努力利用空中及地面資源,控制火勢,且所有疏散命令依然有效。照片中可見,遠方是整片橘紅色的山火,還有消防直升機從空中灑水。

CAL FIRE/ Riverside County Fire Department is activly fighting the #AppleFire. Please use caution in the area as fire resources continue to work in the area. pic.twitter.com/ruK0Z2RJDJ