快訊／油價明起調漲！九五汽油逼近24元大關「加油要快！」

▲中油加油站。（圖／記者姜國輝攝）

記者林淑慧／台北報導

隨著產油國於北半球夏天用油旺季維持減產，國際油價持續波動，台灣中油今（2）日宣佈自明日凌晨零時起，國內汽、柴油價格每公升各調漲0.1元，此為國內油價連續二周呈現上漲走勢，九五汽油每公升將逼近24元大關，提醒用車族把握時間加油，替自己省點荷包。

依據浮動油價調整機制作業原則，在考量亞鄰競爭國最低價的條件下，調整後的參考零售價格分別為： 92無鉛汽油每公升22.4元、95無鉛汽油每公升23.9元、98無鉛汽油每公升25.9元、超級柴油每公升19.7元。

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中油表示，本週受美新冠肺炎病例已突破455萬人，全球累計超過1,750萬人確診等因素影響，帶動國際原油價格走跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶43.06美元，較前週43.64美元下跌0.58美元，新臺幣兌美元匯率升值0.04元，國內油價依公式計算跌幅為1.17％。

為合理反映加油站營運成本，本週起微幅調整「加油站營運費」，汽、柴油調幅金額分別為每公升0.1106元及0.0715元，調整後汽、柴油每公升原應各調漲0.5元及0.7元。

台灣中油表示，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油僅各調漲0.1元，另0.4元及0.6元由台灣中油吸收。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

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