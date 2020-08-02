小資族跟進！黃金價格歷史天價　黃金存摺「大噴發」　7月交易量倍數增長

▲國際金價驚驚漲，銀行7月黃金存摺交易量爆量，顯示小資族也跟進了。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

為了挽救新冠肺炎（COVID-19）對經濟的衝擊，各國央行紛紛採取降息的政策，美國聯準會的「無限QE」使得全球資金氾濫。隨著美中貿易的緊張，金價已經突破2011年的每盎司1920元歷史新高的關卡；將向2000美元扣關，而銀行業的黃金存摺也隨之受到關注，7月不論是月成長還是年成長，皆倍數增長。

而國際金價的上揚，小資族近期「瘋」黃金存摺，黃金存摺近期價格也攀上新高峰，根據台銀7月31日的交易價格，銀行買入價格為每公克1841元、銀行賣出價格為1865元。

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根據銀行統計，黃金存摺在7月的交易量簡直是「爆量」成長，售出及買入都呈現大幅成長，以7月份售出而言，較去年同期成長103%，較上個月更大幅成長209%，買入的部分也較去年同期及上個月增加200%以上，銀行業者表示，顯示在金價創高的情況下，投資人買賣意願都相當積極。

▲隨著各國採取寬貨幣寬鬆政策，市場資金氾濫，帶動國際金價站上歷史新高位置。（圖／pixabay）

而對於金價的後市，銀行業者表示，由於各國央行寬鬆貨幣政策態度不變，加上疫情持續發燒，以及美元走弱的因素，為金價提供「強而有力」的支撐，但是鄰近2000美元的關卡，預估近期金價會在高檔震盪。

所以銀行業者表示建議小資族如果要買黃金存摺，可以以「定期定額」的方式，銀行業者透露，有一位年輕人從今年3月初每克1400元就定期定額買入，至1600元時先結清獲利，報酬率就已經賺進快兩成；但是該年輕人仍繼續定期額扣除，前後整體獲利相當可觀；此外，黃金現在已經來到相對高價，未來可能在高點震盪，所以投資黃金也以「避險」、「資產配置」的思維投資，布局在黃金的比重大約5%到10%。