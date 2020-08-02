川普放話封殺TikTok　62萬用戶1秒變心「改下載美國Byte」

▲美國政府將矛頭指向TikTok，許多用戶聽見風聲，立刻轉移陣地，改為下載美國開發的影音社交應用程式Byte。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國總統川普7月31日宣布，將禁止TikTok在美國營運，最快1日執行，也坦言不支持美國企業以收購方式解套。據悉，隨著美中關係惡化，華府將矛頭指向TikTok以來，已經至少62萬用戶「轉移陣地」，改為下載美國開發、功能類似的應用程式Byte。

《紐約郵報》引述數據分析公司（Sensor Tower）的觀察指出，聯邦政府7月7日首度表示，由於擔心中國透過app蒐集資料，針對美國進行間諜行動，因此將針對TikTok採取行動。2天以後，高達62萬2000人「逃離TikTok」，下載了Byte。

美國企業家霍夫曼（Dominik Hofmann）是影音分享平台Vine的共同創辦人，Vine於2012年被Twitter收購，2017年10月停止營運，他因此著手開發另外一個影音社交平台，今年1月推出Byte，如今被預期可望接收TikTok的8億用戶。

With regulators weighing concerns about TikTok, Byte, from Vine co-founder Dom Hofmann, is seeing a surge in popularity. https://t.co/9qTCFEdoZJ — Audience Pilot (@AudiencePilot) July 14, 2020

20歲的庫德維奇（Rotem Cudkevich）正在就讀羅格斯大學（Rutgers University），她7月一聽見政府可能推出禁令

，就立刻下載了Byte，「如果沒有TikTok，我在閒暇時間不知道要做些什麼。我每天都花好幾個小時滑這個App。」

21歲的拉弗龍茲（Jake La Fronz）正在就讀芝加哥大學。他以前也非常喜歡使用Vine，所以一聽見霍夫曼推出新的App，立刻下載並註冊帳號。

拉弗龍茲表示，「TikTok有時候感覺比較慢又笨拙」，但能夠產生「文化關聯性」。他比較喜歡Byte更大、更簡潔的圖標，操作起來更加輕鬆，也認為Byte的發展規模有機會超越TikTok。

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