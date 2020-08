川普放話封殺TikTok　62萬用戶1秒變心「改下載美國Byte」

▲美國政府將矛頭指向TikTok,許多用戶聽見風聲,立刻轉移陣地,改為下載美國開發的影音社交應用程式Byte。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/編譯

美國總統川普7月31日宣布,將禁止TikTok在美國營運,最快1日執行,也坦言不支持美國企業以收購方式解套。據悉,隨著美中關係惡化,華府將矛頭指向TikTok以來,已經至少62萬用戶「轉移陣地」,改為下載美國開發、功能類似的應用程式Byte。

《紐約郵報》引述數據分析公司(Sensor Tower)的觀察指出,聯邦政府7月7日首度表示,由於擔心中國透過app蒐集資料,針對美國進行間諜行動,因此將針對TikTok採取行動。2天以後,高達62萬2000人「逃離TikTok」,下載了Byte。

美國企業家霍夫曼(Dominik Hofmann)是影音分享平台Vine的共同創辦人,Vine於2012年被Twitter收購,2017年10月停止營運,他因此著手開發另外一個影音社交平台,今年1月推出Byte,如今被預期可望接收TikTok的8億用戶。

With regulators weighing concerns about TikTok, Byte, from Vine co-founder Dom Hofmann, is seeing a surge in popularity. https://t.co/9qTCFEdoZJ