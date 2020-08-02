集體包牌中15億「獨吞vs平分」！網曝關建：1億就可以過一輩子

▲台北大安區開出15.6億威力彩！（圖／記者游宗樺攝）

記者施怡妏／綜合報導

威力彩史上最高頭獎31.24億元，兩注均分15.62億元，獎落台北大安區、南投縣竹山鎮。近日網傳北市頭彩是台新銀行法金部門同仁集體包牌，雖然台新銀行對此表示「純屬虛構」，但還是引起不少網友討論。一名網友提問，如果和同事一起包牌，結果真的中獎，「為了要獨吞15億的獎金，逃離台灣永不回來，值得嗎？」

原PO在PTT發文提問，如果跟同事一起包牌下注，結果中了頭獎15億元，10個人分的話，一人可以拿1.5億元，但如果自己獨吞，可以擁有15億元，「為了獨吞這15億元，逃出台灣到死之前永遠都不能回來，這樣的人生會值得嗎？」

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貼文一出之後，許多網友在底下留言，「好啊，去日本養老」、「15億跟1.5億，當然選擇15億」、「日本美國歐洲隨你跑有差嗎，而且網路這麼方便你不回來一樣能看ptt啊」、「值得，但是你要能跑的掉」。也有不少網友認為1.5億很夠花，不值得跑掉，「其實1.5億就夠揮霍一輩子了，何必捲款」、「幹嘛為了花不完的錢逃出國外阿」、「傻子才跑，1.5億在台灣就爽透了，治安好，還有9個好朋友一起爽」、「其他人又不傻，這個捲款難度有點高」。

對於網路上流傳的各種消息，台新金控上（7）月31日再次回應，投注彩券屬於同仁下班後的私人行為，倘真的中獎相當恭喜他們，但強調「網上瘋傳本行法金同仁包牌中頭彩爆發集體請辭云云，純屬網友虛構。」