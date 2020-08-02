只要1張「懶人神卡」打天下！　丟掉行動支付「小確幸回饋」的心態

▲許多店家都有提供行動支付的功能。（圖／記者楊佩琪攝）

記者施怡妏／綜合報導

近年來行動支付發展蓬勃，以無現金接觸、外出方便、結帳快速、現金回饋等特色，吸引許多民眾使用。許多人為了獲得多一點的回饋，上網查詢使用哪種支付CP值較高，認為這些回饋是生活上的「小確幸」，但卻忘了使用行動支付的初衷，是因為消費便利而使用，不是為了拿回饋而使用行動支付消費。

「理財+1課」在官網中發表文章指出，許多人會為了取得回饋的小確幸，積極上網做功課，雖然這是必要性的花費，可是如果拿到比別人更省的方案，會覺得「這筆錢花的值得且甘願」，但「凡是需要汲汲營營才能獲得的小確幸，其實都不是真正的小確幸，真正的小確幸應該是要輕鬆從容的」，許多銀行也為了搶攻這波「行動支付」熱潮，紛紛推出各種不同訴求的信用卡。

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▲行動支付為民眾帶來許多便利。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

文章指出，行動支付確實有其發展的必要性，且一開始的初衷是為了帶給民眾便利，不需要帶太多現金或零錢出門、結帳更迅速、外國旅客消費更簡單、促進未來無人化的商店發展...等，「如果消費之前還要做功課、查詢一大堆資訊，這不反而變成擾民嗎？」因此提出三大觀點：

1. 釐清自己最常消費的場域：

不需要什麼卡都辦，而是找出你最常消費的需求，再針對這樣的需求申辦1-2張信用卡，並且綁定好固定的支付平台即可，如果各種狀況都要有不同對應的信用卡與支付平台組合，你的小確幸是短暫而焦慮的。

2. 只需要少數幾張「懶人神卡」：

網路上有許多信用卡的懶人包，搜尋關鍵字就會有各個卡類的介紹，再依照第一點，從中挑出對自己最有利的信用卡，以後的消費就是盡量集中刷這一張卡。

3. 不要一直做功課：

這種資訊你永遠做不完，也比較不完，況且每一張信用卡都有它的活動期限，活動內容也更新不完，除此之外，許多店家也有星期一刷什麼卡回饋幾%、星期二刷什麼卡回饋幾%、星期三刷什麼卡回饋幾%、周年慶、分期付款優惠...等，「你是為了消費便利而使用支付平台刷卡，不是為了拿回饋而使用支付平台刷卡來消費，不要倒果為因」。

▲行動支付帶來許多便利，只要一支手機綁定卡片就能輕鬆付款用。（圖／達志影像／美聯社）

其實只要不是大筆的金額，差個2%、3%不會差太多，太過度追求那一點點小差異的CP值，反而得不償失，「你不會因為省到那些回饋就變富有，也不會因為沒省到那些回饋就變貧窮」；況且為了因應不同場域與功能，申辦一大堆信用卡，以及綁定那麼多支付平台，對於資產配置也是嚴重扣分的傷害。

►本文獲得「理財+1」授權同意。