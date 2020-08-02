5、6月期發票千萬獎中獎張數將公布　3、4月期200萬元特獎僅剩3張未兌領

▲ 根據財政部統計，200萬、1000萬統一發票大獎兌領比率大約七成左右（圖／記者劉維榛攝）

記者吳靜君／台北報導



統一發票5、6月期已經開出中獎號碼，千萬大獎特別獎號為「03016191」，200萬特獎的中獎號碼為「62474899」財政部預計在週二公布中獎清冊和中獎張數、將有新一波中千萬元大獎的幸運兒；根據財政部統計，3、4月期統一發票200萬元特獎獎號為「08501338」，僅剩3張還未兌領。

請繼續往下閱讀...

▲統一發票5、6月期中獎獎號，財政部將公布中獎張數（圖／資料照）

根據財政部統計，自2011年的1、2月期統一發票開出特別獎，獎金1000萬元，累計至今年的3、4月期已經開出725張，已經兌領將超過529張，也就是說自從開統一發票千萬大獎以來，已經創造超過529位千萬富翁。

今年3、4月期的統一發票千萬特別號碼「91911374」中獎張數11張，已經全部兌領，這也是統一發票開獎以來，第四次千萬特別獎得主將大獎全部領回家的紀錄。

另外3、4月期統一發票特獎200萬元的部分，中獎號碼為「08501338」中獎張數為16張，僅剩下3張尚未兌領，兌領比重高達81%。

分別是桃園市中壢區有一張在CITY PARKING城市車旅龍岡站停車花費30元即中200萬大獎。在台南市也有一張，為台南市新營區的小北百貨購買不銹鋼、白鐵等裝潢類家具用品，花費金額185元；以及高雄市僅剩一張，為高雄市苓雅區的田園小鎮購買鮭魚丸包花費109元。而在高雄市岡山區昶林門市購買100元的遊戲點數中大獎的幸運兒，已經在上週領取獎金。

▲統一發票3、4月期200萬元特獎未兌領清冊。（表／記者吳靜君、資料來源財政部）

3、4月期的發票兌領期，兌領期間到9月7日止，中大獎的民眾記得期限內兌領，避免與財神爺擦肩而過。而累計至3、4月期，統一發票千萬大獎的兌領率已經達到72%、200萬元已經有68%，近年大獎兌領情形相當穩定。