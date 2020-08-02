手腕5cm詭異疤痕！日男泥灘採蜆驚見「滿臉血」黑衣女屍

記者王佩翊／編譯

日本三重縣桑名市長島町一名男性7月30日上午前往木曾川採集花蜆時，驚見有一名女性倒臥在泥灘，連忙報警處理。警方到場後確定該名女性已經死亡，而身穿黑衣黑褲的死者臉部流血，身旁沒有任何能夠證明身分的物品。31日上午相驗結果出爐，證實死者的死因為頸部受到壓迫而窒息死亡，全案將以他殺方向偵辦，同時成立70人的調查小組，希望盡快找出死者身分。

根據《三重電視》、《伊勢新聞》報導，發現這具無名女屍的男子，30日當天上午9時30分左右，前往木曾川採集花蜆，沒想到卻看到一名身穿黑衣黑褲的女性倒在木曾川右岸的泥灘，緊急通報警方。警方到場後發現，女子已經斷氣，但臉部都是血跡

據警方表示，目前還無法確認死者身分，但是死者年紀約為40歲，身高160公分、體重47.8公斤，髮色為黑色，是及肩短髮，且左手腕有一道5公分長的手術疤痕。經法醫相驗，女子的死亡日期約為7月29日，死因為頸部受到壓迫進而導致窒息死亡，而死者脖子上也有勒痕。

警方目前已經根據法醫相驗結果，朝他殺、遺棄屍體方向調查，同時成立70人的專案小組，持續搜尋死者的真實身分。據悉，死者被發現時，身上穿著黑色的短袖上衣與黑色長褲。

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