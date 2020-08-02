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馬來西亞8/1開始強制戴口罩　違者最高罰7467元！

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▲▼ 馬來西亞首都吉隆坡一名戴口罩的女子在輕快鐵（LRT）車廂內使用手機。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬來西亞首都吉隆坡一名戴口罩的女子在輕快鐵（LRT）車廂內使用手機。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任珈萱／綜合報導

馬來西亞於昨天開始實施「公共場合強制戴口罩」，包括搭乘交通工具；不過新制上路第一天，就傳出不少誤導民眾的訊息，導致許多人都不清楚何時該戴。對此，全國總警長阿都哈密（Abdul Hamid Bador）表示，因為是實施新制初期，所以警方會提醒民眾何時該戴，若是屢勸不聽，才會開下馬幣1000令吉（約台幣7467元）的罰單。

綜合外媒報導，馬來西亞各地菜市場、商店及小販中心都會部署警力，協助民眾實施「公共場合強制戴口罩」的新制；不過，經過多個州屬警局統計，目前已有77人收到罰單，最高可罰到1000令吉。

衛生局局長拿督杜爾（Nor Hisham Abdullah）表示，在擁擠的公共場所必須使用口罩，長期的計劃是，讓每個人走出家門時，都戴上口罩。

▲▼馬來西亞機場,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）。

▲馬來西亞機場。（圖／達志影像／美聯社）。

總理府部長拿督塔基尤丁·哈桑（Datuk Takiyuddin Hassan）也於昨天表示，如果不採取嚴厲行動，該法規將不會成功，我相信民眾會理解為什麼我們需要採取堅定的行動，包括要求戴上口罩，因此在保護各方的方面，政府的堅定態度是適當的，我們別無選擇，希望人民不要責怪政府，而要把戴口罩作為一種新習慣。

另外，衛生部長拿督斯里· 阿德姆·巴巴（Datuk Seri Dr Adham Baba）於7月30日發表的聲明中有提到，不需要戴口罩的人群分別是，2歲以下的兒童、呼吸困難者、無意識的個體、殘障人士。

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