郵輪又爆群聚感染！挪威郵輪36船員確診...180名乘客早已下船

▲挪威郵輪MS Roald Amundsen爆發群聚感染。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

挪威「阿蒙德森號」（MS Roald Amundsen）郵輪日前爆發群聚感染，船上共158名工作人員，卻有36名組員呈現陽性，也代表了挪威疫情再度復燃。據悉，阿蒙德森號於上月31日停靠在北部特羅姆瑟港（Tromso）後，就傳出船上有4名外籍船員確診，但其他177名乘客早已下船離開港口。

綜合外媒報導，當局指出，這4名船員在靠岸前就已經因為出現其他病症被隔離，但都並非新冠肺炎的症狀，因此當郵輪靠岸時的確沒有懷疑他們感染新冠肺炎。不過當4人進到醫院接受病毒檢測時卻呈現陽性，待在船上的其他船員也一併接受了檢測，結果又有32人確診，其餘122人則呈現陰性。

阿蒙德森號所屬公司海達路德（Hurtigruten）表示，確診的36名船員中只有一名法國籍、一名挪威籍和一名德國籍，其餘皆是菲律賓籍，不過郵輪在25日啟程以來，船上來來去去約有180名乘客，卻沒有任何乘客通報有出現新冠肺炎症狀；目前全部乘客都在31日下船，約60人待在特羅姆瑟自主隔離，158名船員中則有154名仍留在船上隔離。

挪威公共衛生署（Norwegian Institute ofPublic Health）表示，這樣的情況不排除會出現更多確診病患，因此建議所有上過船的人都必須接受檢測，且在檢測結果出來前都需進行自主隔離。