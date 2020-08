她被丈夫「槍擊毀容」！　全美首名「臉部移植患者」術後12年後去世

▲全美首名接受臉部移植手術的患者康妮.庫爾普(Connie Culp)去世,享年57歲。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

來自美國俄亥俄州的康妮.庫爾普(Connie Culp)於2004年遭丈夫開槍,毀掉臉龐中間大面積部分,失去嗅覺與部分視覺,無法說話、進食與呼吸。她2008年在克里夫蘭醫學中心(Cleveland Clinic)接受全國第一項臉部移植手術,她也成為器官捐贈的倡議者,四處演講分享人生經歷,最後於7月29日去世,享年57歲。

We are saddened by the loss of Connie Culp, the first face transplant recipient in the U.S.



She was an inspiration to all of us at Cleveland Clinic. pic.twitter.com/gvuJCzf7Jd