擦過台灣頭頂！日氣象廳「哈格比預測」狂叮嚀：要防豪大雨…有2天最顛峰

▲日本氣象廳預測哈格比颱風 。（圖／翻攝自FB@Pacific Typhoon Season）

記者陳亭伃／綜合報導

經過7月份沒有颱風的狀況下，8月初即在家門口生成颱風。今年第4號颱風哈格比（Hagupit）預計將在3日劃過台灣北邊近海，台灣中央氣象局已發布海上颱風警報。而根據「日本氣象廳」的最新路徑預測圖顯示，哈格比將在2～3日之間擦過台灣北部，接著往中國東北部掃過。

根據日本氣象廳預測中指出，哈格比將會在2～3日間往台灣北部海面通過，接著3日將抵達日本先島群島（Sakishima），氣象專家預計颱風外圍將會掃過石垣島、宮古島，造成每小時60～80毫米的強降雨，且在風暴區可能會有瞬間強風出現。

而在菲律賓氣象專家預測則認為，哈格比結構相當緊湊，若季風環流向西邊移動，可能將會對哈格比較為有利，未來幾天確實有可能增加強度，而在靠近中國東部之後，可能會與海槽相互作用，使它往東北部移動。

各國專家皆表示，哈格比雖快速形成，但在海上吸收足夠水氣，當掃過各地時，都有極高的機率造成局部大雨、大風。台灣氣象局長鄭明典也在臉書上表示，哈格比距離已經不遠，颱風外圍雲帶到達前，大部分地方還是會有大太陽，氣溫會偏高，這時建議不要和平常一樣去戲水，颱風就在家門口可能較容易出意外。

依據氣象局資料，各地未來120小時內受哈格比颱風7級風暴圈的侵襲機率，以基隆市40%最高，其次為台北市34%、宜蘭縣33%、新北市30%、桃園市24%、連江縣17%、新竹市15%、新竹縣15%、花蓮縣13%、苗栗縣9%等。

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