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海浪打上詭異物體！長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐臭爛屍　他上前看驚呼：絕非地球生物

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▲▼英國海灘出現詭異「外星生物」。（圖／翻攝臉書Scarisbrick Community Village news）

▲英國海灘出現詭異「外星生物」。（圖／翻攝臉書Scarisbrick Community Village news下同）

記者陳亭伃／綜合報導

英國默西塞德郡（Merseyside）日前發現一個令人反胃的生物遺體，被海浪拍打上岸之後，一位奇特的外型立刻引發遊客的注意。目擊者表示，這個「生物」有毛皮、鰭像是外星人一樣；也有遊客表示，感覺像是有臍帶連接的生物，但因為全身散出屍臭味，讓一般人無法太過於靠近。

根據英國《每日郵報》報導，這一系列的詭異生物照，被分享在社群網路上，長約4.5公尺遠看想是一匹馬橫躺，但是當目擊者近看時卻發現，這個生物竟然有毛、魚鰭，全身都蒼蠅環繞，腐爛的幾乎無法辨別出形狀，但是一般人所認知的海洋生物中，似乎沒有這樣長相的動物。

▲▼英國海灘出現詭異「外星生物」。（圖／翻攝臉書Scarisbrick Community Village news）

▲感覺有臍帶與蹄。

照片很快的被網友熱烈討論，有些人認為，很可能是溺水的牛或馬，「搞不好還是外星生物」。另一名目擊的32歲女子則表示，「現場的屍臭味真的太驚人，聞過的人搞不好的反胃生病，感覺屍體有3個部位分開，而且扭曲的很嚴重。」

目前該生物的位置已經告知研究單位，海洋生物專家則推測，很可能是陸地動物溺水，也很可能是海象，需要進一步採集之後化驗才能確定，因為目前屍體狀況已經腐爛的相當嚴重，氣味也讓人難以接近。

▲▼英國海灘出現詭異「外星生物」。（圖／翻攝臉書Scarisbrick Community Village news）

▲屍臭味驚人導致無人敢靠近。

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海浪打上詭異物體！長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐屍　民眾驚：不是
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