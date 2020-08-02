黑巫人魔「拿圓柱物捅老翁下體」　翻恐怖罪史…竟還當街「生吞女子手臂肉」！

▲萊克用詭異柱狀物性侵老翁，還曾咬下女子手臂肉。（圖／翻攝自DEVON AND CORNWALL POLICE）

記者陳亭伃／綜合報導

自稱「邪惡黑巫」的男子萊克（David Lake）2018年因為對一名70歲的商店老闆性侵、施暴，導致對方後半生幾乎活在精神損害中，加上過去曾在街上對一名女子攻擊，當場咬下對方的手臂肉後吞下，法官判定萊克對於社會構成公共危險，判處他終身監禁。

根據《BBC》報導，來自英國威靈頓（Wellington）52歲萊克，擁有超高劍橋學歷，且擔任過劍橋研究員，但卻在2018年10月犯下一起令人震驚的性侵案，當時他光顧一間商店，帶著香檳與紅酒想與受害的70多歲老闆喝兩杯。酒過三巡之後，萊克向老闆說道「我其實根本就不是好人，我是黑巫師，而且非常邪惡恐怖」，接著將老闆踢昏之後，替他戴上詭異的面具，並以橢圓形柱狀物性侵老闆。

老闆在歷經這樣的遭遇之後，精神狀況相當不穩定，萊克被逮捕之後，法官艾文斯（David Evans）表示，這樣的攻擊根本就是預先計畫好的，「受害者因為你這樣的攻擊，身體、心理遭到摧殘與改變。」

然而最令警方震驚的，是萊克過去曾對一名女子進行攻擊，且當街咬下女子的手臂肉後「直接吞下」，法官也依據此案件作出判決考量，艾文思表示，「已經證明萊克是一個高度危險的人，只能以無期徒刑做出與社會的區隔」，且需要服刑7年之後才能申請假釋。

萊克的辯護律師羅賓森（Warren Robinson）則在庭上表示，希望可以得到減刑或是假釋的希望，好讓萊克可以有動力接受治療。

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