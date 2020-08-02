　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普表態封殺　傳微軟洽談收購TikTok喊卡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼抖音,tiktok。（圖／路透）

▲川普反對微軟收購抖音。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約1日專電

短影音平台TikTok 資安存疑，美國總統川普揚言下令禁用，且不贊成美商接手經營TikTok。華爾街日報報導，微軟已暫停洽談收 購TikTok美國事業，但交易仍有一絲希望。

TikTok走紅全球，但因具中資背景，白宮與美國國 會懷疑TikTok可能將用戶資料傳到中國、散播政治宣傳 訊息、過濾北京眼中的敏感內容。美國去年對TikTok發 動國家安全調查，據傳美方官員已要求TikTok美國事業 與母公司分家。

微軟（Microsoft）洽談收購TikTok美國事業的消 息曝光後，川普昨晚搭乘空軍一號從佛羅里達返回華府 途中向媒體表示，他不贊成由美商買下TikTok美國事業 經營權。 川普當時說：「就TikTok而言，我們準備要求在美 國禁用。我握有這項權力，可以頒布行政命令。」

華爾街日報引述未具名知情人士說法報導，川普上 述談話促使TikTok做出更多讓步，包括同意未來3年在 美國新增多達1萬個就業機會，但不清楚這些讓步是否 會改變川普的態度。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

TikTok母企業為北京字節跳動科技有限公司（簡稱 字節跳動）。字節跳動2017年以約10億美元收購美國社 群媒體業者Musical.ly，隔年將Musical.ly併入TikTok ，TikTok自此暴紅，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間人氣更上層樓。 在美中科技競爭白熱化的背景下，TikTok亟欲撕下 中國品牌標籤，其美國事業經營權如易手，可望改變被 華府視為眼中釘、甚至恐遭美國應用程式商店下架的局 面。

消息人士透露，微軟已就收購TikTok美國事業與字 節跳動進行深入談判，雙方原本以為由美商取得經營權 可滿足白宮目標，最快3日就可大致達成協議，沒想到 川普表態反對，令兩造大感意外。

據報導，白宮參與收購磋商數週，一開始就表明理 想結果是TikTok變成「美資」企業。 白宮發言人今天聲明表示，川普政府非常嚴肅看待 TikTok引起的國安疑慮，「我們持續評估後續政策」。

報導指出，微軟收購TikTok美國事業磋商雖喊停， 但不到完全無望的地步。微軟與字節跳動暫停談判的目 的是釐清白宮態度，探究白宮是否打算進一步出招，讓 TikTok難以在美國運作。（編輯：劉學源）

►戴口罩更要保養

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭…唯一倖存者伴
大感染劇本上演！　醫爆「台灣處於第4階段」：越南是範例
哈格比進逼發海警！全台連2天防強風豪雨　各地「暴風圈侵襲機率
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普表態封殺　傳微軟洽談收購TikTok喊卡

CNN：美中科技戰「台積電是下個爭端」　北京當局可能要求先進晶圓廠入駐

美國航母布希號官兵確診隔離！　海軍拒絕透露染疫人數

中國出資建100km海底隧道　愛沙尼亞說不：有安全顧慮

日本連4天破千例確診！菲律賓日增5000例刷新高　全球68萬死

菲律賓民答那峨島凌晨搖晃　規模6.4深層地震

最嚴重的一次！譚德塞宣布維持「國際公衛緊急事件」　全球破1700萬人染疫

日本網友好可怕！岩手縣出現新冠首例　網友肉搜灌爆公司官網

快訊／TikTok同意出售給微軟　「北京字節跳動」退出經營

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

婁峻碩爆有「4塊肌」一定脫爆　和焦凡凡媒人竟然是高爾宣

嘉義男自淋汽油證明「我愛妳」 全身起火哀號：她還真的點下去

颱風「辛樂克」最快今生成！ 明起大變天...豪雨擴大炸3天

「你覺得私房錢藏哪最安全？」　秦昊「裝傻一句話」林志穎尬笑

外送哥等紅燈「腳爽踩賓利」狂搖　他直擊驚呆...網：15億得主出現了

川普表態封殺　傳微軟洽談收購TikTok喊卡

CNN：美中科技戰「台積電是下個爭端」　北京當局可能要求先進晶圓廠入駐

美國航母布希號官兵確診隔離！　海軍拒絕透露染疫人數

中國出資建100km海底隧道　愛沙尼亞說不：有安全顧慮

日本連4天破千例確診！菲律賓日增5000例刷新高　全球68萬死

菲律賓民答那峨島凌晨搖晃　規模6.4深層地震

最嚴重的一次！譚德塞宣布維持「國際公衛緊急事件」　全球破1700萬人染疫

日本網友好可怕！岩手縣出現新冠首例　網友肉搜灌爆公司官網

快訊／TikTok同意出售給微軟　「北京字節跳動」退出經營

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

3歲Romeo抽高「直逼173cm周杰倫臀部」！　賞畫姿勢神複製爸…網驚：長好大了

快訊／樹林工人跌落3m深「乙酸乙酯儲存槽」　無心跳送醫搶救中

LIVE／哈格比發海警「今晚到明早風雨最劇」　氣象局0840說明

快訊／樹林警凌晨鳴笛出勤…遭17歲無照少年撞擊！「腦出血」命危搶救中

日本鬆綁商務入境「台灣入列」　ANA明起復飛松山-羽田一周2班

哈格比加速就在台灣旁邊！「風雨最明顯地區」曝　放颱風假？專家說話了

金泰希「超殺短髮」帥到認不出！　大紅唇配全白西裝氣場炸裂

英國上半年汽車產量大減42.8%！裁員不斷明年還有脫歐未爆彈

全台40萬潛在B肝帶原者不自知　肝功能指數正常不代表沒問題

汪汪康健》高溫來襲！狗狗中暑「三步驟」緊急降溫！

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

國際熱門新聞

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

即／TikTok同意出售給微軟

北韓軍官「三人行」拍淫片遭活逮...判死刑！

岩手縣出現新冠首例　網友肉搜灌爆公司官網

驚世婆婆大鬧婚禮...對新娘大吼：我兒最棒

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

譚德塞宣布維持「國際公衛緊急事件」

CNN：美中科技戰「台積電是下個爭端」

擁13.7吋纖細腰！她堅稱：遺傳沒修圖

都沒戴口罩！美夏令營260人↑染疫

國一男童被4名同學性侵「頂撞後面」　胰臟炎亡

中國出資建海底隧道　遭愛沙尼亞拒絕

埃及學生妹全身緊包　「塗大紅口紅跳辣舞」慘遭判2年

日本連4天破千例！　菲國日增5000例破紀錄

更多熱門

相關新聞

即／TikTok同意出售給微軟

即／TikTok同意出售給微軟

根據《路透社》報導，TikTok已經同意將出售給微軟（Microsoft）全面接管，「北京字節跳動」（ByteDance）股份完全退出。

川普將禁TikTok　字節跳動：對長期成功有信心

川普將禁TikTok　字節跳動：對長期成功有信心

川普宣布「禁止TikTok在美營運」

川普宣布「禁止TikTok在美營運」

川普恐禁Tik Tok！傳微軟想收購轉變局面

川普恐禁Tik Tok！傳微軟想收購轉變局面

歐巴馬暗批：川普詆毀「民主選舉」

歐巴馬暗批：川普詆毀「民主選舉」

關鍵字：

川普中美抖音

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾倫遭戳破欺凌員工親口道歉了！高層宣布介入調查

偶像劇女神「坐傳統早餐店用餐」

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

快訊／哈格比海警發布！越晚雨越大「周一最靠近」

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

蔣友柏「進化大肌肌」...變台版馮迪索

20多歲妹喊屁股痛！醫指尖一頂「激情狂震」：第1次嗎　男友認了

大感染劇本上演！醫爆「台灣處於第4階段」

楊冪33歲「下半臉徹底崩了」！臉部真實狀態全被拍

20歲嫩妻爬上公公床！一試成主顧「老公被瞞7年綠爆」

即／TikTok同意出售給微軟

男自淋汽油證明「我愛妳」！全身起火燒焦哀號：女友點的

哈格比進逼！全台防2天強風豪雨　暴風圈侵襲機率出爐

更多

最夯影音

更多
噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕
賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面