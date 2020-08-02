川普表態封殺　傳微軟洽談收購TikTok喊卡

▲川普反對微軟收購抖音。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約1日專電

短影音平台TikTok 資安存疑，美國總統川普揚言下令禁用，且不贊成美商接手經營TikTok。華爾街日報報導，微軟已暫停洽談收 購TikTok美國事業，但交易仍有一絲希望。

TikTok走紅全球，但因具中資背景，白宮與美國國 會懷疑TikTok可能將用戶資料傳到中國、散播政治宣傳 訊息、過濾北京眼中的敏感內容。美國去年對TikTok發 動國家安全調查，據傳美方官員已要求TikTok美國事業 與母公司分家。

微軟（Microsoft）洽談收購TikTok美國事業的消 息曝光後，川普昨晚搭乘空軍一號從佛羅里達返回華府 途中向媒體表示，他不贊成由美商買下TikTok美國事業 經營權。 川普當時說：「就TikTok而言，我們準備要求在美 國禁用。我握有這項權力，可以頒布行政命令。」

華爾街日報引述未具名知情人士說法報導，川普上 述談話促使TikTok做出更多讓步，包括同意未來3年在 美國新增多達1萬個就業機會，但不清楚這些讓步是否 會改變川普的態度。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

TikTok母企業為北京字節跳動科技有限公司（簡稱 字節跳動）。字節跳動2017年以約10億美元收購美國社 群媒體業者Musical.ly，隔年將Musical.ly併入TikTok ，TikTok自此暴紅，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間人氣更上層樓。 在美中科技競爭白熱化的背景下，TikTok亟欲撕下 中國品牌標籤，其美國事業經營權如易手，可望改變被 華府視為眼中釘、甚至恐遭美國應用程式商店下架的局 面。

消息人士透露，微軟已就收購TikTok美國事業與字 節跳動進行深入談判，雙方原本以為由美商取得經營權 可滿足白宮目標，最快3日就可大致達成協議，沒想到 川普表態反對，令兩造大感意外。

據報導，白宮參與收購磋商數週，一開始就表明理 想結果是TikTok變成「美資」企業。 白宮發言人今天聲明表示，川普政府非常嚴肅看待 TikTok引起的國安疑慮，「我們持續評估後續政策」。

報導指出，微軟收購TikTok美國事業磋商雖喊停， 但不到完全無望的地步。微軟與字節跳動暫停談判的目 的是釐清白宮態度，探究白宮是否打算進一步出招，讓 TikTok難以在美國運作。（編輯：劉學源）

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