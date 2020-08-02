中國出資建100km海底隧道　愛沙尼亞說不：有安全顧慮





▲愛沙尼亞首都塔林與芬蘭首都赫爾辛基，隔海相望。（圖／翻攝自Google Map）

文／中央社華盛頓31日綜合外電報導

愛沙尼亞公共行政部長艾布今天以電郵發表聲明說，基於安全顧慮，愛沙尼亞政府將否絕由中國出資興建、通往芬蘭的波羅的海海底隧道計畫。

美國政治新聞網站POLITICO報導，這項計畫是修建一條100公里長、由愛沙尼亞首都塔林往返芬蘭首都赫爾辛基的鐵路和公路連接線，包括中鐵國際集團、中國鐵路工程集團有限公司與中國交通建設股份有限公司都很可能取得合約。

艾布（Jaak Aab）指出：「根據國家當局目前了解的狀況，我們有理由懷疑，基於環保、經濟與安全等方面因素，上述計畫能否付諸實施。」

愛沙尼亞政府並未詳述否絕這項投資的安全考量，只提到一個理由，即為「發展並維護國防力量」將有額外支出。

開發商芬蘭－愛沙尼亞灣區發展公司（FinEst Bay Area Development）的人員瓦爾通寧（Kustaa Valtonen）表示，為了消除疑慮，已向當局提交約1500頁額外規劃文件；並說，他仍在等候愛沙尼亞當局的正式回應，而艾布的決策可能並非定案。

愛沙尼亞海底隧道原本將連結歐盟出資興建的高速鐵路波羅的海鐵路（Rail Baltica），後者預定2026年完工，屆時將可由塔林直通歐陸。

對於中國而言，這項方案與打造通往北極的貨運連線一樣，都是大規模「一帶一路」倡議的一部分；但愛沙尼亞公共行政部指出，上述海底隧道計畫的財政規畫「不透明」，同時「基於多種考量，並不符合公眾利益」。

愛沙尼亞公共行政部說，取而代之的是，愛沙尼亞將直接與芬蘭政府研議替代性的隧道興建方案。