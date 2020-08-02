最嚴重的一次！譚德塞宣布維持「國際公衛緊急事件」　全球破1700萬人染疫

▲世衛組織（WHO）秘書長譚德塞表示，這是該組織發布的第6次、也是最嚴重的一次國際公衛緊急事件。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾1日專電

世界衛生組織今天宣布，維持2019冠狀病毒疾病為「國際關注公共衛生緊急事件」，目前全球確診人數突破1700萬人，這是世衛宣告的第6次公衛緊急事件，也是最嚴重的一次。

世界衛生組織（WHO）緊急委員會成員7月31日召開視訊會議，各國專家檢視疫情最新變化做出最新建議，世衛今晚發出新聞稿表示，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）接受委員會建議，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，）依舊構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

世衛指出，緊急委員會肯定世衛及合作夥伴對疫情大流行應對的努力，且認為疫情需要長期應對，強調各國、區域及全球各層面合作應對的重要性。

緊急委員會另向世衛及會員國提出一系列建議，包括呼籲世衛與全球和區域多邊組織合作，支援會員國維持健康服務，並建議各國共同致力於公平分配診斷治療藥物及將來問世的疫苗。

譚德塞7月30日曾在記者會上表示，2019冠狀病毒疾病是世衛根據「國際衛生條例」宣布的第6次「國際關注公共衛生緊急事件」，但毫無疑問這一次是最嚴重的，並表示疫情仍在持續大流行中。

他另在31日的緊急委員會議開始時表示，「想想6個月前，你們建議我宣布國際關注公共衛生緊急事件，當時中國以外地區只有不到100起病例，且無人死亡，這令人警醒」，強調這場疫情是百年難得一見的健康危機，其效應未來數十年都能感受得到。

截至中歐時間8月1日17時，世界各國向世衛組織通報逾1739萬例感染病例，逾67萬人死亡。