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日本網友好可怕！岩手縣出現新冠首例　網友肉搜灌爆公司官網

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▲▼上班尖峰時段的日本地鐵人潮。（圖／路透）

▲日本最後淨土岩手縣淪陷，網友開始瘋狂肉搜確診人士。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情最後淨土岩手縣，在7月29日淪陷出現第一起病例，但可怕的是日本網友瘋狂肉搜該名確診人士，甚至用各種方式惡意中傷，讓縣府方面嚴肅面對這個現象。

根據《朝日新聞》報導，岩手縣首例是一名住在盛岡市的40多歲男性，發病之後還到公司上班2天，但是因為是屬於內勤性的員工，所以不會跟顧客直接接觸。這位染疫人士任職的公司也在7月29日晚間在官網宣布員工染疫。

當公司宣布員工染疫之後，民眾的電話如潮水般地湧入，到7月31日止已有超過100通的電話，雖然有部分電話是正常的詢問電話，但是接到不少民眾謾罵的來電，甚至還收到帶有歧視內容的E-mail，以及上門找麻煩的民眾。

由於該間公司的官網被網友灌爆，造成伺服器當機，甚至還有人肉搜染疫員工，讓這間公司決定關閉官網，避免員工個資被不當轉載。

▲日本,岩手縣,宮古島市,東京奧運,奧運聖火,重建之火（圖／達志影像／美聯社）

▲岩手縣大半年來0確診，被視為「淨土」與「奇蹟」（圖／達志影像／美聯社）

岩手縣人口約123萬人，因為維持了大半年的「0確診」紀錄，被視為日本唯一沒有疫情的「淨土」，5月中旬美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，被稱為「岩手縣的奇蹟」。

也由於岩手縣一直0確診，不只政府不敢大意，連當地民眾都繃緊神經監督彼此，一名住在東京的男性6月下旬向住在岩手縣盛岡市的爸爸傳訊表示，「我是不是應該回老家一趟了？」沒想到他的爸爸竟馬上回覆，「你不准回來」、「要是你成為岩手的第一起確診病例，可不是上上新聞就能夠解決的事。」讓網友超無奈，並把對話截圖上傳至推特，沒想到瞬間引發上萬網友討論，更有4萬多人轉推。

台灣的PTT鄉民討論這則新聞表示，「日本人好可怕」、「開始隱瞞就變破口了」、「這樣又太病態了，是為了防範還是為了名聲」、「日本人正常發揮」、「低能日本，這樣大家都蓋牌，得病裝不知道，就怕被罵」。

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