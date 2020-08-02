價格漲上新高！小資族「金條、黃金ETF、黃金存摺」怎麼選？　1張圖秒懂

圖文／鏡週刊

根據公股行庫統計，今年財富管理業務中，黃金存摺大舉成長，顯示在市場震盪下，黃金仍是熱門的理財工具。想要參與黃金市場該如何開始？

除實體黃金外，常見的選擇還有黃金存摺、黃金ETF及黃金基金，可依照個人投資屬性與門檻限制挑選適合的產品，以加強投資組合的穩定性。

黃金存摺

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黃金存摺顧名思義就是用來買賣黃金的存摺，投資人可至銀行申請開戶，以單筆申購或定期投資方式委託銀行買入黃金，同時也可隨時將黃金賣給銀行。

目前台灣大型銀行都可開立黃金存摺，例如：臺灣銀行、合作金庫、玉山銀行、中國信託、兆豐銀行、華南銀行…等。帳戶累積至一定數量後，可依銀行規定轉換成金條，是小額儲蓄黃金的最佳方式，方便又安全，非常適合小資族。

黃金ETF

台股市場其實也可以買到黃金相關的產品，只要在證券商開戶，填寫相關風險預告書，投資人就可以買進黃金ETF。目前台股市場有元大S&P黃金ETF（00635U）、元大S&P黃金反1 ETF（00674R）、元大S&P黃金正2 ETF（00708L）三檔ETF可供選擇，主要追蹤標普高盛黃金ER指數。

但要注意的是，這三檔ETF都以黃金期貨操作，換言之，購買這些ETF，投資人並非真正持有黃金。隨著金價的飆升，元大S&P黃金ETF（00635U）、元大S&P黃金正2 ETF（00708L）也都刷新收盤紀錄。

黃金基金

黃金基金主要投資開發黃金的金礦公司股票或公司債，當金價上漲的時候，對於金礦公司當然是好事，但股價上漲的原因很多，也包括寬鬆貨幣之下許多資金都流進股市，帶動金礦公司股價成長。

黃金投資商品比一比



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